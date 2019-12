Butragueño: "Es desconcertante que el VAR no se consulte en dos jugadas clarísimas"

Publicado 18/12/2019 22:32:32 CET

El director de relaciones instituciones del Real Madrid, Emilio Butragueño, calificó de "desconcertante" la actitud del árbitro del Clásico al no haber consultado el VAR en las dos acciones donde Raphael Varane pudo haber sido objeto de penalti y destacó que "el resultado no refleja lo ocurrido en el terreno de juego" porque el conjunto blanco "mereció ganar claramente".

"Nosotros somos partidarios del VAR, la tecnología tiene que estar presente para ayudar al árbitro. Es imposible que se vean todas las jugadas, el VAR interviene cuando la jugada es clarísima, por eso es desconcertante, ¡caray! Seguramente el árbitro no lo haya podido ver, pero es difícil de entender que la tecnología no se utilice este tipo de jugadas", indicó en declaraciones a Movistar.

Preguntado por el gol anulado a Bale, el directivo merengue explicó que esa jugada fue "dudosa". "En este caso no es clarísima, ahí lo dejo a vuestra opinión. En las otras dos sí y lo digo como aficionado al fútbol ya no como representante del Real Madrid. Creo que el VAR tiene que intervenir, pero me imagino que cuando se lo piden al árbitro es porque para ellos será muy clara. Imagino que es esa connotación pero cuando ves las imágenes te llama la atención", dijo.

"Estamos muy contentos con el rendimiento del equipo, no con el resultado y pensamos que estas dos jugadas se tenían que haber tratado de otra manera", añadió Butragueño, que destacó la "valentía" del Real Madrid al haber "quitado la pelota al FC Barcelona".

"Hemos presionado en su campo, hemos sido capaces de desactivar su circulación, la primera media hora ha sido clarísimamente nuestra. Había solo un equipo en el campo. El resultado no refleja lo ocurrido en el terreno de juego. El Real Madrid ha merecido ganar claramente", finalizó.