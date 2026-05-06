Cabreiroá Airlines lleva la pasión de los aficionados de 'La Roja' al Mundial en Estados Unidos

La marca de agua Cabreiroá llevará a dos aficionados al Mundial de Estados Unidos para apoyar a La Roja. - CABREIROÁ

MADRID, 6 May. (EUROPA PRESS) -

La marca de agua Cabreiroá ha desvelado lo que hay detrás de Cabreiroá Airlines, la iniciativa con la que convertirá a los aficionados de 'La Roja' en parte del viaje de la selección española de fútbol hacia su próxima cita en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.

La marca de agua mineral natural ha puesto en marcha un sorteo que abre la puerta a una experiencia única: acompañar al equipo de fútbol español en una de las citas deportivas más relevantes del año, compartiendo junto a la selección nacional toda la energía y el ambiente que rodea este momento tan esperado.

Todo parte de una historia que cambia el viaje. El exjugador Iván Helguera, debido a su conocido miedo a volar, decide ceder su asiento en el viaje que debía llevarlo a Estados Unidos. Un gesto inesperado que se convierte en el punto de partida de la campaña Cabreiroá Airlines y abre la puerta a algo más grande: la posibilidad de que los aficionados ocupen ese lugar y vivan la experiencia desde dentro.

Con Cabreiroá Airlines, la marca convierte el propio viaje en el hilo narrativo de la campaña, utilizando ese trayecto como punto de conexión entre la Selección y su afición, y transformándolo en una experiencia real para los seguidores.

"Queríamos construir una acción que conectase desde lo humano y que, al mismo tiempo, ofreciese algo tangible a los aficionados. Convertir una historia personal en una oportunidad colectiva nos permite reforzar ese espíritu que define a la marca", señaló Alejandro Fuente, Marketing Manager de Aguas de Corporación Hijos de Rivera.

Bajo el 'claim' 'Nos mueve la sed', la campaña pone en valor la pasión que impulsa tanto a jugadores como a seguidores en un momento de máxima atención como es esta cita deportiva. El sorteo ya está en marcha y permitirá a los aficionados participar para vivir en primera persona esta experiencia, convirtiéndose en protagonistas de un viaje único junto a la selección nacional.

Los interesados pueden participar en 'Cabreiroá Airlines-Viaje con nosotros a EE.UU.|Cabreiroá', donde tendrán que contar qué estarían dispuestos a hacer por conseguir el viaje. El concurso se resolverá con una prueba final en el programa de televisión Zapeando.

"Con esta iniciativa, Cabreiroá continúa apostando por propuestas diferenciales que trascienden lo convencional, consolidando su posicionamiento como una marca que acompaña a los aficionados allí donde la pasión por el fútbol los lleve", concluye la nota.