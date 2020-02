El Cádiz empata y el Almería le imita

Publicado 02/02/2020 22:42:29 CET

MADRID, 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Cádiz sacó un punto este domingo ante el Real Zaragoza, donde evitó la derrota (1-1) en los últimos minutos, pero poco después no lo aprovechó el Almería con otro empate (1-1) ante el Numancia en la jornada 26 de LaLiga SmartBank.

Un penalti transformado por Álex Fernández en el minuto 84 dio el empate a los andaluces en el Ramón de Carranza, donde el Zaragoza buscaba su cuarta victoria seguida. La racha maña se tuvo que conformar con las tablas, después de ir por delante desde el inicio de la segunda parte por medio de Alberto Soro.

El Cádiz guarda el liderato con 49 puntos, tres más que un Almería que no pudo con el Numancia. Los de Guti no se fueron contentos de Soria, por el resultado y el penalti que no convenció al segundo clasificado y que supuso el 1-1 de Curro Sánchez en el 80'. Poco antes, también de penalti, había marcado Juan Muñoz.

Además, la jornada dejó el triunfo del Girona, con el gol 20 de Stuani, en casa del Fuenlabrada, en un duelo directo en zona alta que deja a los catalanes en 'play-off'. Por abajo, el Oviedo metió al Albacete en zona de descenso con su victoria (3-1) sobre los manchegos y el colista Racing sumó un punto ante el Alcorcón (1-1).

--RESULTADOS DE LA JORNADA 26.

- Viernes 31.

Tenerife-Sporting 2-1.

- Sábado 1.

Extremadura-Lugo 1-0.

Deportivo-Las Palmas 2-1.

Ponferradina-Huesca 3-1.

Elche-Málaga 2-0.

- Domingo 2.

Fuenlabrada-Girona 0-1.

Cádiz-Zaragoza 1-1.

Mirandés-Rayo Vallecano 0-0.

Numancia-Almería 1-1.

Oviedo-Albacete 3-1.

Racing-Alcorcón 1-1.