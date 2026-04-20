Cafú: "La candidata al Mundial siempre es Brasil"

Archivo - El exfutbolista brasileño Cafú atiende a los medios de comunicación en Berlín. - Sebastian Gollnow/dpa - Archivo

MADRID, 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

El exfutbolista brasileño Marcos Evangelista de Moraes, conocido como Cafú, defendió este lunes que "la candidata" a conquistar el Mundial de fútbol "siempre es Brasil", al mismo tiempo que expresó que el Real Madrid "no falló" en la Champions y sí "perdió contra el Bayern", porque ganar consecutivamente "es imposible", por lo que ve dentro de la normalidad que no siga con vida en la competición continental.

"Para mí, la candidata siempre es Brasil. Es pentacampeona, tiene grandes estrellas, un gran entrenador, tiene grandes posibilidades. El mayor desafío de Ancelotti es el tiempo, no hay tiempo para preparar, entrenar...", indicó el ex lateral derecho en una rueda de prensa con motivo de la Gala de los Premios Laureus en Madrid.

El embajador de la Academia Laureus analizó también la situación de Neymar Jr y sus opciones de ser convocado por Carlo Ancelotti para el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México, que se disputará del 11 de junio al 19 de julio. "No sabemos cómo puede rendir Neymar, no sabemos si estará en el Mundial, dependerá del tiempo y no tiene mucho", indicó.

Además, Cafú cree que el PSG "es uno de los favoritos" para levantar la Champions, porque "están muy bien entrenados" y "tiene estrellas en favor del conjunto que facilitan mucho el trabajo". Sin olvidarse del Bayern de Múnich, que "es un gran candidato" después de eliminar al Real Madrid.

"El Real Madrid no falló, el Real Madrid perdió contra el Bayern, el Real Madrid siempre es grande, es el Real Madrid. Yo no comparto que el vestuario del Real Madrid sea incapaz, estos jugadores también han hecho historia con el Real Madrid, han sido campeones. Es imposible ganar consecutivamente, es normal", señaló sobre el final del conjunto merengue en la Liga de Campeones.

Finalmente, confesó que "es difícil ver a Italia fuera de tres Mundiales", después de que Bosnia fuera su verdugo en la 'repesca' de este año. "Pero el fútbol es el fútbol, no permite que cometas errores, esperamos que Italia pueda estar en el siguiente", concluyó.