Calleja: "El Atlético ha aprovechado más nuestros desajustes"

Publicado 23/02/2020 23:44:23 CET

MADRID, 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Villarreal CF, Javi Calleja, ha asegurado este domingo que los futbolistas del Atlético de Madrid "han aprovechado más" los "desajustes" de sus pupilos, acusándolo hasta acabar perdiendo por 3-1 en un partido correspondiente a la jornada 25 de LaLiga Santander.

"El partido ha estado muy igualado y se lo podía haber llevado cualquiera. Ellos han aprovechado más nuestros desajustes", ha resumido Calleja en su breve rueda de prensa, desde el estadio Wanda Metropolitano.

"Hoy ha tocado una derrota en un campo muy complicado y haciendo un muy buen partido. En la primera parte lo hemos demostrado al llevar la iniciativa, a través de la posesión lo hemos conseguido y nos hemos puesto por delante. Luego, tras el empate, el Atlético ha tenido el acierto de marcar", ha analizado el técnico del 'submarino amarillo'.

"Se ha decidido en detalles; en el momento de pasar del 1-2, hemos pasado al 2-1. Y ya por delante, el Atlético con el bloque, con la defensa sólida y el juego que tiene tan compacto... pues cuesta tener ocasiones y desorganizarles", ha subrayado.

Además, Calleja ha comentado la acción previa al 1-1 marcado por Ángel Correa. "Los jugadores en el campo pensaban que era una mano clara, yo no la he podido ver. También me había parecido dudosa, la jugada ha sido larga después y ha terminado en el gol del Atlético", ha relatado.

"Queríamos que la revisasen, por si podía ser una jugada de penalti, y no lo han visto claro ni el árbitro ni desde el VAR", ha señalado un Calleja que sigue con las miras altas para su club. "La lucha es hasta el final y hay muchos equipos implicados", ha dicho sobre la pelea por entrar en las posiciones europeas.

"Y nada, ahora a mirar para adelante y a seguir trabajando. A mirar cosas donde hemos podido cometer errores. El equipo venía de una buena racha y seguimos trabajando para volver a la victoria", ha concluido el entrenador del 'submarino'.