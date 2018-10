Calleja: "Veo al equipo enchufadísimo y eso me da seguridad"

Publicado 24/08/2018 14:04:15 CET

"Veo al equipo enchufadísimo y eso me da seguridad" "Hicimos un buen partido frente a la Real Sociedad, no debe cegarnos el resultado"

El entrenador del Villarreal, Javier Calleja, se alegró de ver a su equipo "enchufadísimo" de cara al próximo encuentro de Liga frente al Sevilla, un duelo "más difícil" de lo habitual por el momento en el que llega el conjunto hispalense, y donde el 'submarino amarillo' deberá estar "preparado para llevar la iniciativa".

"Estoy muy contento con el trabajo de todos los jugadores. Veo al equipo enchufadísimo, les veo muy bien, y eso me da seguridad", resaltó Calleja en rueda de prensa. "Es verdad que al Sevilla se le ve muy rodado, con mecanismos muy claros y automatismos que ejecutan muy bien. Haber empezado un poco antes les da ese rodaje que te hace llegar al inicio de temporada un poco mejor de forma", continuó.

El técnico 'groguet' no se fía de su próximo rival en Liga en una "salida dificilísima por el campo, la plantilla que tiene y por el momento en el que se encuentra". "El otro día hizo un partido muy completo frente al Rayo y viene de encarrilar el pase a la Europa League. Siempre es muy difícil, pero por el momento en el que nos encontramos, más todavía", reconoció.

Además, los precedentes de la temporada pasada no favorecen al Villarreal, perdiendo ambas citas ligueras pese a haber jugado dos buenos encuentros. Para su técnico, estas dos derrotas fueron fruto de "algún error o que te despistas", confiando en que la historia cambie el próximo domingo, aunque para ello su equipo deberá, además de estar "preparados para llevar la iniciativa", ser capaz de "sufrir y defender" mejor que el cuadro sevillista.

"Espero un partido igualado. Creo que se enfrentan dos de los mejores equipos de La Liga y va a ser un partido donde pasaremos por fases de dominio alterno, esperemos que sean más a nuestro favor que al suyo. El rival va a exigir lo mejor de nosotros, pero el equipo lo va a hacer", consideró.

El 'submarino amarillo' busca redimirse de la reciente derrota frente a la Real Sociedad, un debut que no le preocupa a su técnico. "Mirar ahora la clasificación es muy engañoso. Tenemos que mirar al equipo y las sensaciones que transmite. Para mí, el otro día hicimos un buen encuentro, no debe cegarnos el resultado", confesó un Calleja que ve a su plantilla "capacitada para ganar a cualquiera".

"NO VOY A TOMAR UNA DECISIÓN EN EL ONCE POR ERRORES PUNTUALES"

Para mejorar los resultados, el Villarreal trabaja sobre la premisa de "intentar que con un gol sea suficiente ganar el partido". Los problemas en defensa se han hecho evidentes en un equipo que encajó en su debut y en siete de sus ocho amistosos de pretemporada. Calleja exigió un "trabajo diario" para corregir esos problemas, ya que pueden ser los que le eviten estar "en la zona alta de la tabla".

En esa derrota frente a la Real Sociedad, los centrales Funes Mori y Álvaro quedaron señalados por sendos errores en los goles del equipo visitante, aunque eso no hará cambiar de opinión a su técnico. "No voy a tomar una decisión en el once por errores puntuales. Voy a plantear el partido eligiendo a los mejores jugadores en base a la idea que tengo en la cabeza para poder ganar al Sevilla. No es un tema individual, sino colectivo", comentó.

La debilidad defensiva contrasta con la seguridad del exfutbolista hacia una delantera que cuenta con "jugadores peligrosos" y a la que se añade más gol con el regreso de Carlos Bacca. Aunque Javi Calleja aseguró que tiene una "idea clara de cómo jugar", no adelantó si el colombiano saldrá de titular ante su exequipo, destacando que, "salga quien salga, lo va a hacer bien y pondrá en muchas dificultades al Sevilla".

El delantero podría no ser el último en llegar, y es que el conjunto castellonense no ha cerrado su plantilla. "Hasta el día 31, todo puede pasar. Puede haber alguna incorporación, y hasta que no se cierre el mercado, nosotros estaremos pendientes de incorporar a algún jugador si hiciese falta", señaló.

Ese posible fichaje podría cubrir la notable ausencia de Bruno Soriano, futbolista que no juega desde mayo de 2017, aunque parece que empieza a ver la luz. Su técnico no ocultó su "ilusión" por la progresiva recuperación del centrocampista y confió en que se reincorpore "dentro de poco" junto a sus compañeros.

"El próximo plazo es ver cómo se encuentra con el equipo, en tareas más reales. Si está con dudas o vemos que las molestias no se terminan de ir, iremos con más calma hasta que tenga toda la seguridad. Cuando entre a entrenar con el resto, será para no salir", concluyó.