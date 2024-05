Camacho y Grefusa lanzan una campaña por la Eurocopa para que De la Fuente 'convoque' a 'El Piponazo'

MADRID, 27 May. (EUROPA PRESS) -

El Piponazo de Grefusa quiere ser parte de la lista de convocados para la Eurocopa de Alemania para aportar la mejor selección de pipas y buen rollo a los partidos que se disputarán en el torneo, que se disputa en un país que no comercializa este producto ni lo consume.

El exseleccionador nacional José Antonio Camacho es la principal figura de esta campaña, que pretende exportar el consumo de pipas, un acompañante inseparable de la afición española, al torneo que se disputará en Alemania, un territorio donde no es nada habitual su consumo.

En total se esperan más de 2,5 millones de aficionados en la competición, llegados de muchos países de Europa, entre los que destaca España, que es el cuarto país con más solicitudes de entradas, según adelantó la UEFA.

"Este interés demuestra la pasión y el compromiso de los aficionados españoles, quienes extrañarán sus pipas durante los partidos porque su consumo, una gran tradición española, no se ha extendido de la misma manera a otros países europeos", explica Grefusa en la presentación de su campaña.

En esta campaña, protagonizada por el exseleccionador, se filtra un audio del propio Camacho criticando la lista de Luis de la Fuente el día antes de la convocatoria, evidenciando su descontento por la ausencia de un jugador indispensable. Al día siguiente, el misterio se desveló y se anunció que el miembro que no se encontraba en la lista era 'El Piponazo'.

"Llevo tiempo dando la matraca con esto y nada. Que la lista no está completa sin él. No puedes dejártelo en España porque cuando las cosas se pongan difíciles, ¿qué pasará? Lo mejor para el equipo es tener a alguien que aporte buen rollo. Que el fútbol de España no es lo mismo sin él, por lo que debería incluirlo en la lista sí o sí", decía el audio de Camacho.

La campaña también cuenta con otras figuras como el periodista Josep Pedrerol, presentador de 'El Chiringuito'. El director de Marketing de la compañía, Rafael Gandía señaló que "esta campaña lleva la esencia de la afición española y no hay mejor manera de hacerlo que con uno de nuestros productos más emblemáticos a nivel nacional: 'El Piponazo'".

"El fútbol español está intrínsecamente unido a las pipas, tradición española que pasa de generación en generación. No podemos dejar tiradas a nuestra afición. Haremos lo posible para que 'El Piponazo' esté en Alemania", concluyó Gandía.