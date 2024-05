Camavinga: "Seguro que no será igual sin Toni Kroos"

MADRID, 27 May. (EUROPA PRESS) -

El centrocampista del Real Madrid Eduardo Camavinga tiene claro que "seguro" que ya no será "igual" en el conjunto madridista tras la marcha del centrocampista alemán Toni Kroos y advirtió que le gusta "la presión también", mientras que a nivel personal se ve "como un jugador de equipo" y que puede "hacer de todo".

"Yo soy una persona a la que le gusta la presión también, soy una persona muy relajada, voy a hacer mis cosas como siempre", explicó el jugador galo este lunes en el 'Media Day' del Real Madrid antes de la final de la Liga de Campeones ante el Borussia Dortmund.

El centrocampista pidió tener "cuidado" con el rival, porque "es un equipo que es fuerte y tiene mucha historia", y que "si está en la final es porque tiene calidad". "Seguro que va a ser un partido muy complicado y tenemos que jugar como siempre con sacrificio y seguro que lo vamos a lograr", declaró el joven mediocentro.

"Yo soy un jugador de equipo, puedo hacer todo, pero pienso que mi cualidad es defender y tener calidad también con el balón, para ir adelante con él, y con el pase también", se definió el francés, que confesó que cuando llegó al equipo blanco lo hizo "por el corazón" y por "ganar trofeos". "Ahora tengo la suerte de tener una Champions y tengo otra final el sábado. Estoy aquí también para ganar torneos", celebró.

Camavinga será uno de los titulares en el mediocampo del equipo blanco, acompañado probablemente por Toni Kroos, que anunció su retirada al final de temporada. Sobre el alemán dijo que "es una leyenda", y que "no hay dos jugadores" como él. "Seguro que no va a ser igual sin él, pero tenemos que hacer todo, y cuando él no esté aquí, tenemos que hacer todo para ganar", concluyó.