Canteranos de los clubes de LaLiga sensibilizaron contra el odio en la primera jornada del año

MADRID, 5 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Liga de Fútbol Profesional (LaLiga) pidió esta semana "un fútbol libre de odio y violencia" durante la jornada 19 de LaLiga EA Sports, como parte de una iniciativa de su plataforma LALIGA VS y que se concretó en un manifiesto leído por canteranos de los distintos clubes que ejercían de locales.

"Esta iniciativa es la continuación al llamamiento que LaLiga y los clubes hicieron hace algunas semanas a todos los aficionados, para que sean ejemplo e inspiración para los más pequeños", indicó este viernes la entidad que preside Javier Tebas. Su nota de prensa recordó que el proyecto había cristalizado en un anuncio navideño de sensibilización.

Marc en el Valencia vs Villareal, Pablo en el Granada vs Cádiz, Samuel en el Celta vs Betis, Alberto en el Real Madrid vs Mallorca, Irina junto a Guiu en el Girona vs Atlético de Madrid, Samuel en el Las Palmas vs Barça y Mikel junto a Arrieta en el Osasuna vs Almería leyeron dicho manifiesto con un mensaje de concienciación.