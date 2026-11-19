Carles Puyol saluda a los jugadores del Inter Club d'Escaldes - INTER CLUB D'ESCALDES

BARCELONA, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El excapitán del FC Barcelona y de la selección española Carles Puyol se ha incorporado este jueves al Inter Club d'Escaldes como nuevo director de relaciones y fútbol internacional de la entidad andorrana, un fichaje que representa "un nuevo paso en el crecimiento institucional" del conjunto escaldense, según ha informado el club en un comunicado.

El exfutbolista, de 48 años y nacido en La Pobla de Segur (Lleida), ya ha acudido al entrenamiento de su nuevo equipo para conocer al 'staff' técnico y a los jugadores de la plantilla, además de posar con la camiseta del club andorrano tras oficializarse su llegada.

Puyol, retirado de los terrenos de juego desde julio de 2014 después de desarrollar toda su carrera profesional en el FC Barcelona y disputar cien encuentros internacionales con España --en los que anotó tres goles--, aporta a la entidad del Principado la experiencia de un palmarés en el que figuran un Mundial, una Eurocopa, tres Ligas de Campeones y seis Ligas.

El ex defensa central se suma a la estructura directiva del Inter Club d'Escaldes en una temporada histórica para el fútbol de Andorra, ya que el conjunto escaldense se ha convertido en el primer club del país en disputar una fase liga de una competición europea tras eliminar en la ronda previa de la Conference League al Drita kosovar en la tanda de penaltis (2-2 y 0-0).

Actualmente ocupa la trigésima quinta posición de la tabla con cero puntos tras perder en sus tres primeros partidos ante el Mjällby sueco (2-0), el Universitatea Craiova rumano (1-3) y el Estrella Roja serbio (2-1).