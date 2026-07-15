Caroline Graham Hansen renueva con el Barça hasta 2028

Archivo - Caroline Graham Hansen besa el trofeo de la UEFA Women's Champions League ganada por el Barça en Oslo (Noruega) - Vegard GrÃTt / Zuma Press / Europa Press / Contac

BARCELONA, 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

El FC Barcelona ha anunciado este miércoles la renovación de la internacional noruega Caroline Graham Hansen hasta el 30 de junio de 2028, ampliando en dos temporadas más el contrato de una de las futbolistas más determinantes del equipo blaugrana y una pieza clave en los éxitos recientes del conjunto catalán.

"Estoy muy feliz de seguir formando parte de este club", señaló la atacante en declaraciones difundidas por la entidad azulgrana tras hacerse oficial un acuerdo cuya firma protocolaria tendrá lugar en los próximos días, en un acto en las oficinas del club con la presencia del presidente, Joan Laporta, y del directivo responsable del fútbol femenino, Xavier Puig.

Graham Hansen (Oslo, 1995) llegó al Barça en el verano de 2019 procedente del Wolfsburgo alemán y, desde entonces, se ha consolidado como una de las grandes referencias ofensivas del equipo gracias a su desequilibrio por la banda derecha, su capacidad de asistencia y su facilidad para ver puerta.

Durante su etapa como blaugrana ha conquistado un extenso palmarés, con siete títulos de la Liga F, seis Copas de la Reina, seis Supercopas de España y cuatro Ligas de Campeones, además de firmar campañas sobresalientes como la 2023-24, en la que fue máxima goleadora de la Liga F y terminó segunda en la clasificación del Balón de Oro, solo por detrás de su compañera Aitana Bonmatí.

La internacional noruega, que también brilló anteriormente en el Wolfsburgo, donde conquistó tres Bundesligas y cinco Copas de Alemania, afrontará así una novena temporada como blaugrana con el objetivo de seguir siendo una de las líderes del proyecto del Barça Femení.