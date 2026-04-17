Mikel Oyarzabal, Real Sociedad, y Julián Álvarez, Atlético de Madrid - AFP7 / EUROPA PRESS

La Cartuja busca un rey para su Copa

Atlético de Madrid y Real Sociedad se disputan en Sevilla una Copa del Rey a la que depositan las esperanzas de la temporada

SEVILLA, 17 Abr. (Del enviado especial de Europa Press, Carlos Herráez) -

Atlético de Madrid y Real Sociedad se baten este sábado (21.00 horas) en la final de la Copa de Rey Mapfre 2025-2026 en un partido vital con el objetivo de romper una sequía de cinco temporadas sin tocar metal, en el caso de los rojiblancos, a costa de un cuadro blanquiazul que aspira a repetir la gloria alcanzada en 2021.

Como en las seis temporadas anteriores, La Cartuja es el escenario en el que se coronará al campeón de la Copa, el torneo con más solera del fútbol español. Y ahí estarán Atlético y Real Sociedad luchando por levantar título copero; para los madrileños sería su undécimo entorchado de la competición, mientas que para los vascos supondría el cuarto de toda su historia.

Se suele decir que de nada valen las dinámicas previas a partidos de este nivel, donde el orgullo, el escudo y la ambición casi pesan más que el fútbol o las propuestas. El Atlético llega con la vitola de favorito, por historia y una campaña de gran nivel, pero con algo más de desgaste físico fruto de la sobrecarga de partidos. De ese factor buscará sacar beneficio la Real, más fresca y descansada, aprovechando la buena inercia con la que llega a Sevilla.

El conjunto madrileño, dirigido por Diego Pablo Simeone, encara la cita con la moral alta tras lograr la clasificación para las semifinales de la Liga de Campeones 2025-2026 el pasado martes en un sufrido encuentro ante el FC Barcelona en el Metropolitano (3-2, en el global). Pero ese momento eufórico supone un arma de doble filo, esa alegría por colarse entre los cuatro mejores equipos de la máxima competición continental trae consigo la penalización del descanso, pues llega el equipo con menos días de recuperación.

Mientras que los rojiblancos afrontaban ese fratricida enfrentamiento, los pupilos de Pellegrino Matarazzo llevaban ya tres días con la mente puesta en la final de Copa. El último partido de los donostiarras se remonta al pasado sábado cuando empataron frente al Deportivo Alavés (3-3) durante la jornada 31 de LaLiga EA Sports.

Además, en esta última fecha en el campeonato, 'Rino' apostó por un once sin Mikel Oyarzabal ni Gonçalo Guedes pensando precisamente en la Copa. Algo similar hizo Simeone en su visita al Ramón Sánchez-Pizjuán alineando a la 'unidad B', aunque en su caso fue pensando en el duelo de Champions League.

El camino para llegar a La Cartuja para cada uno de los conjuntos no encuentra similitud alguna. Mientras que los rojiblancos tuvieron que sudar hasta el último momento en la vuelta de 'semis' en el Camp Nou para no ver cómo la contundente renta con la que viajaban se esfumara (4-3, en el global), los 'txuri urdin' se clasificaron tras superar al Athletic Club en ambos partidos por la mínima (2-0, en el global), pero antes, en octavos de final, vieron peligrar su continuidad ante CA Osasuna al marchar al descanso dos goles abajo en el marcador (3-2).

Ese duelo ante los 'rojillos' era el debut de Matarazzo en esta competición tras coger al equipo donostiarra a principios de año. Con la llegada del estadounidense al banquillo, el cuadro realista alzó el vuelo para estar ahora luchando por entrar en puestos europeos en Liga y estar a 90 minutos de levantar su primer trofeo. 'Rino' ha consolidado un equipo con una identidad a partir del juego asociativo, la presión alta y la capacidad de competir desde el colectivo.

Con ello tendrán que lidiar los de Simeone para acabar con la sequía de cinco temporadas sin ganar un trofeo. El aficionado rojiblanco puede ver cómo sus jugadores le vuelven a dar una alegría en un torneo al que no llegaba a la final desde hacía 13 años cuando se alzó como vencedor en el Santiago Bernabéu ante el Real Madrid (1-2). Como punto a su favor está el choque liguero de hace poco más de un mes cuando los colchoneros vencieron en el Metropolitano (3-2) a los vascos.

En cuanto a nombres propios, el Atlético volverá a encomendarse a su columna vertebral, con futbolistas acostumbrados a este tipo de escenarios. La experiencia en finales de jugadores como Antoine Griezmann, que vivirá un duelo especial al enfrentarse a su exequipo en la recta final de una campaña que servirá como despedida de la entidad rojiblanca, puede ser determinante como en la final de Liga Europa 2017-2018 donde fue bigoleador. Junto a él, la solidez defensiva y el rigor táctico seguirán siendo señas de identidad innegociables del equipo madrileño.

Por parte de la Real Sociedad, con la duda de la portería y la titularidad o no de Take Kubo, el protagonismo ofensivo recaerá previsiblemente en Mikel Oyarzabal, referente y capitán, acompañado por un bloque que destaca por su dinamismo y versatilidad en tres cuartos de campo. La capacidad de los donostiarras para generar superioridades por banda y su fluidez en la circulación pueden poner en aprietos al Atlético.

FICHA TÉCNICA.

--POSIBLES ALINEACIONES:

ATLÉTICO DE MADRID: Musso; Molina, Pubill, Le Normand, Ruggeri; G. Simeone, Llorente, Koke, Lookman; Griezmann y Julián Álvarez.

REAL SOCIEDAD: Remiro; Aramburu, Jon Martín, Caleta-Car, Sergio Gómez; Barrenetxea, Turrientes, Soler, Sucic; Guedes y Oyarzabal.

--ÁRBITRO: Alberola Rojas (C. Castellano-manchego).

--ESTADIO: La Cartuja.

--HORA: 21.00/La 1 y Movistar Plus+.