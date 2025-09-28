Carvajal sufre una lesión en el sóleo y estará un mes de baja

MADRID, 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

El defensa del Real Madrid Dani Carvajal sufre una lesión en el sóleo de la pierna derecha, que se produjo el sábado en el derbi frente al Atlético de Madrid, ha confirmado este domingo el club blanco, y podría estar unas cuatro semanas de baja.

"Tras las pruebas realizadas hoy a nuestro jugador Dani Carvajal por los servicios médicos del Real Madrid se le ha diagnosticado una lesión en el sóleo de la pierna derecha", señaló la entidad madridista, afirmando que queda "pendiente de evolución".

El lateral de Leganés fue titular el sábado en la dura derrota de los de Xabi Alonso en el Riyadh Air Metropolitano (5-2); abandonó el terreno de juego en el minuto 59, sustituido por el centrocampista francés Eduardo Camavinga.

Aunque el Real Madrid no ha estimado tiempo de baja, Carvajal podría estar hasta cuatro semanas alejado de los terreno de juego, lo que le haría perderse los duelos de 'Champions' frente al Kairat Almaty y la Juventus y los de LaLiga EA Sports frente a Villarreal y Getafe, y sería duda para el Clásico frente al Barça del 26 de octubre.