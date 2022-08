Casemiro: "No nos fijábamos mucho en Benzema porque teníamos un bicho que marcaba 50 goles"

MADRID, 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

El centrocampista del Real Madrid Casemiro celebró empezar la nueva temporada con "otro título más" para el cuadro blanco, de manera "merecida" ante el Eintracht (2-0) en la Supercopa de Europa del Olímpico de Helsinki, con otro gol de un Karim Benzema que ve como claro ganador del Balón de Oro.

"Es importante ganar otro título más. Este club vive de esto. Es importante empezar ganando, empezar con título. Es mérito del año pasado que hemos tenido. Hemos merecido la victoria, hemos controlado bien el partido y hay que celebrarlo", dijo este miércoles en declaraciones a Movistar Plus, recogidas por Europa Press.

El jugador brasileño apuntó que el Madrid tiene por obligación ganar estos partidos. "El Madrid siempre es favorito, este escudo siempre te obliga a vencer, a darlo todo. Muchas veces se gana y se pierde, pero la entrega es el mínimo que podemos dar a nosotros mismos y a toda la gente que está con nosotros", afirmó.

Por otro lado, 'Case' fue preguntado por un Benzema autor del 2-0 de la tranquilidad. "Nosotros la verdad es que muchas veces los años anteriores no nos fijábamos mucho en Karim porque teníamos un bicho que marcaba 50 goles, pero Karim no ha cambiado nada. Siempre hemos dicho que es el mejor '9' del mundo y ahora ha dado un par de pasos adelante marcando goles. Todos son importante y Karim va a ganar el Balón de Oro y no hay otro que se acerque a él", dijo.

"Este club vive de las victorias, como sea, de títulos. Es verdad que el año pasado teníamos jugadores de calidad. Este año han llegado jugadores que aportan mucho. Cada uno puede pensar como quiera (si es mejor esta plantilla o la anterior). Cuando llega gente, llega con mucho ánimo y la gente que está aquí muchos años quiere enseñar y demostrar que se puede", terminó.