Casillas tendría "un puesto de primer nivel" en el Real Madrid con Riquelme como presidente

Archivo - Iker Casillas during the Laureus World Sports Awards Madrid 2025 at Palacio de Cibeles April 21, 2025 in Madrid, Spain. - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

El consejero delegado de Cox Energy y candidato a la presidencia del Real Madrid, Enrique Riquelme, ha confirmado que el exportero merengue Iker Casillas "tendrá un puesto de primer nivel en la estructura del club" si esta candidatura derrota a la de Florentino Pérez en las elecciones del próximo 7 de junio.

Riquelme envió este jueves una carta a todos los socios del club blanco para explicar "los principales ejes de su proyecto en la recta final del proceso electoral, poniendo el foco en la defensa del modelo de propiedad, la transparencia y la recuperación del protagonismo del socio", según la nota de prensa de su candidatura.

"Riquelme subraya la necesidad de impulsar un cambio en la forma de gobernar el club, basado en 'más transparencia, más democracia interna y más control sobre la gestión', con el objetivo de devolver al socio al centro de las decisiones", citó la nota a declaraciones del candidato.

En el ámbito deportivo, según añadió la misma nota, Riquelme recalcó "su apuesta" por combinar "la captación de talento de primer nivel con el desarrollo de cantera", habiendo anunciado la incorporación de Raúl González Blanco como director deportivo y de Fernando Hierro al frente de esas categorías inferiores madridistas, "con el objetivo de reforzar la identidad del club desde su estructura deportiva".

"Porque queremos un modelo que combine fichar galácticos y crear galácticos", comentó el propio Riquelme, para a continuación confirmar que Casillas "tendrá un papel de primer nivel en la estructura corporativa del club, reforzando un modelo que sitúa a las grandes leyendas en el corazón de las decisiones estratégicas".

"Capitán histórico del Real Madrid y referente del fútbol mundial, su incorporación completa el trío de figuras clave llamado a liderar esta nueva etapa", apostilló la carta del candidato, incluyendo un compromiso personal en materia deportiva; éste está vinculado a la capacidad del club de atraer a jugadores de máximo nivel y que Riquelme presenta "como muestra de responsabilidad directa sobre el proyecto deportivo".

Además, trasladó un mensaje de tranquilidad a todos los empleados del Real Madrid de cara al día electoral: "Confío plenamente en vuestra ética y profesionalidad, y sabéis mejor que nadie que las decisiones que se están documentando corresponden al ámbito de la dirección".

Luego Riquelme invitó a los socios a participar con "libertad y sin miedo", apelando a la importancia de esta cita como "un momento decisivo para definir el modelo de Real Madrid de las próximas décadas". "Con esta iniciativa, la candidatura refuerza su posicionamiento en torno a tres ejes principales: la defensa del modelo de club de socios, la mejora de la gobernanza y la construcción de un proyecto deportivo alineado con la historia y los valores del Real Madrid", apuntó la nota.

Por último, el adversario de Pérez en las urnas planteó "una batería de medidas orientadas a reforzar el acceso y la relación de los socios con el club, entre las que destaca el impulso de un sorteo ante notario de 10.000 nuevos abonos, concebido como un mecanismo transparente y equitativo para facilitar el acceso al estadio".