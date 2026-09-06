El Castellón se pone líder tras la derrota del Granada en Ipurua y el Almería gana el derbi al Cádiz

Quim Junyent (Almería), ante el CE Sabadell. - Europa Press/Contacto/Xavi Urgeles

MADRID, 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

El CD Castellón venció por 2-0 al Albacete para ponerse líder invicto de LaLiga Hypermotion 2026-27, después del pinchazo en forma de derrota del Granada CF en su visita a Ipurua, donde sufrió una contundente goleada (3-0) de la SD Eibar, mientras que la UD Almería ganó (3-2) el derbi andaluz al Cádiz CF, y Real Oviedo y Burgos CF empataron sin goles, en la cuarta jornada.

El Eibar se impuso al Granada CF con contundencia por 3-0, enlazando su tercera victoria consecutiva y su tercera portería a cero para colocarse segundo en la tabla. El equipo 'armero' fue muy superior y ya mandaba en el marcador en el minuto 8 con el tanto de Iván Gil.

El equipo de José Rojo Martín 'Pacheta' tuvo la más clara en el 41', pero del 1-1 se pasó el 2-0, ya que, rozando el descanso, Adu Ares aumentó la ventaja contra un Granada que llegaba líder e invicto a Ipurua. Ya en la segunda mitad, Jon Guruzeta hizo el definitivo 3-0 que noqueó a un conjunto andaluz que tampoco aprovechó la superioridad, tras la expulsión de Jair Amador, a falta de 15 minutos.

Tras este resultado, el CD Castellón aprovechó el pinchazo del Granada y se puso líder con 10 puntos -uno de los tres equipos que siguen invictos, junto a Leganés y Sabadell- de LaLiga Hypermotion tras vencer por 2-0 en Castalia a un Albacete que es penúltimo con 0 puntos en su casillero.

Los goles de Ousmane Camara e Israel Suero, en cinco minutos de la segunda mitad, confirmaron el buen hacer de los locales en una gran segunda parte en la que el Albacete apenas remató en una ocasión, por las 19 del Castellón. Un resultado que da confianza a los 'orelluts' de cara a la visita del próximo sábado a Montilivi.

En el último partido del día, la UD Almería venció al Cádiz CF en el derbi andaluz disputado en el UD Almería Stadium, gracias a la mejor versión del congoleño Brian Cipenga, que asistió a Javi Muñoz, Miguel De la Fuente y Leo Baptistao en los tres goles de su equipo, todos ellos antes del descanso, para sentenciar el encuentro, después del 1-1 logrado antes por Javier Castro.

La renta de dos goles relajó en exceso a un Almería que se echó atrás y fue demasiado contemplativo, permitiendo crecer a su rival. Los cambios, dando entrada a Borja Vázquez, Vladys y Javi Ontiveros, mejoraron a los amarillos, que encontraron el premio del 3-2 en las botas de Daijiro Chirino tras varios rechaces, aunque fue en la última jugada y sin tiempo para una reacción realista.

El Cádiz sufrió así su primera derrota del curso, aunque sigue sin ganar y ya coquetea con un descenso al que podría caer si vence el Córdoba CF, y el Almería coge algo de aire tras dos derrotas y se establece en la mitad de la tabla

En el Carlos Tartiere, el Real Oviedo sigue sin ganar como local después de empatar sin goles frente al Burgos CF. Aunque es un punto positivo, ya que los asturianos jugaron con 10 hombres casi 70 minutos por la expulsión de Aritz Aldasoro en la primera parte. "El fútbol se está convirtiendo en algo odioso", dijo Julián Calero de la tarjeta roja a su jugador.

Sin embargo, el equipo 'carbayón' no se desequilibró y terminó rematando en 21 ocasiones, incluso mereciendo algo más que el empate. El guardameta Aarón Escandell también tuvo su dosis de protagonismo e importancia, aunque consiguieron que el Burgos, que sí dominó los últimos minutos, solo rematara a puerta dos veces en todo el encuentro. Ambos conjunto se quedan en la zona media baja con 5 puntos.