El Castellón sigue invicto en Vigo y Burgos y Sanse se reparten los puntos

Celta Fortuna-Castellón - LALIGA

MADRID, 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

El CD Castellón ha vencido este lunes al Celta Fortuna (1-2) para situarse en la segunda posición de LaLiga Hypermotion, en una tercera jornada de competición en la que Burgos CF y Real Sociedad B han sellado un empate en El Plantío (2-2).

En ABANCA Balaídos, el conjunto 'orellut' logró su segundo triunfo del curso en un encuentro en el que Fran Castillo tardó apenas nueve minutos en abrir la lata. Nada más arrancar la segunda mitad, el mediapunta asistió a Pablo Santiago para anotar el segundo tanto de la noche.

Óscar Marcos, en el 79, metió en el partido al filial celeste, que rozó el empate con un disparo de Bernard Somuah que se estrelló en el larguero. Finalmente, el Castellón se llevó los tres puntos y suma ya siete, los mismos que el líder Granada; los gallegos, por su parte, encajan su primera derrota del curso.

Mientras, Burgos y Sanse firmaron un empate en un duelo en el que los blanquinegros se adelantaron en dos ocasiones y se vieron lastrados por dos errores defensivos. El conjunto local se adelantó gracias a un penalti trasformado por Curro Sánchez, aunque los donostiarras, por mediación de Gorka Carrera, igualaron antes del descanso.

Los de Sergio Francisco, extécnico 'txuri urdin', volvieron a ponerse por delante en el minuto 57 con un tanto de Álex Forés, aunque la ventaja les duró solo seis minutos, lo que le tardó Gorka Gorosabel en sellar el definitivo 2-2.