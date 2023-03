El catarí Jassim Al Thani sube su oferta por el Manchester United

LONDRES, 25 Mar. (dpa/EP) -

El Manchester United ha recibido una segunda oferta del jeque catarí Jassim bin Hamad bin Khalifa Al Thani para comprar el club de Old Trafford, según ha podido saber la agencia de noticias PA.

El jeque Jassim Al Thani, presidente del Qatar Islamic Bank e hijo de un exprimer ministro catarí, presentó su nueva oferta durante la noche. Una fuente cercana a la puja afirma que los cataríes siguen confiando en completar la adquisición a pesar del interés rival de Jim Ratcliffe y el empresario finlandés Thomas Zilliacus.

El plazo para presentar ofertas se había fijado para el miércoles, pero se amplió. La primera ronda de ofertas tuvo lugar el mes pasado y se ha informado de que hay hasta ocho inversores potenciales distintos. No se han revelado cifras, pero una o varias de las ofertas iniciales rondaban los 4.500 millones de libras -5.100 millones de euros-.

La familia estadounidense Glazer adquirió el club en 2005 por 750 millones de libras -750 millones de euros- en una operación muy apalancada. Tras un controvertido mandato, el año pasado anunciaron que estaban buscando "alternativas estratégicas" que podrían incluir una venta.

Ratcliffe, que hizo una oferta fallida para comprar el Chelsea en 2022 y ya es propietario del Niza francés, visitó Old Trafford la semana pasada. Ratcliffe, de 70 años, nació en Manchester y es seguidor del United desde niño; es una de las personas más ricas de Gran Bretaña, con una fortuna personal estimada en 6.000 millones de libras -6.800 millones de euros-.

El jeque Jassim Al Thani ha declarado que su interés es una iniciativa privada a través de su Fundación Nine Two y que no está relacionada con el Estado catarí. Sus representantes también visitaron Old Trafford la semana pasada para mantener conversaciones, que se consideraron positivas y constructivas.

El empresario finlandés Zilliacus confirmó a principios de semana que también había presentado una oferta. Zilliacus, fundador y presidente de la empresa de inversiones Mobile FutureWorks, quiere comprar el United en una sociedad al 50% con sus aficionados, que tendrán voz y voto en el proceso de toma de decisiones del club de la Premier League.

Hasta ahora, poco o nada se sabe de otros posibles postores, aunque se ha informado de que el fondo de cobertura estadounidense Elliott Management ha hecho una propuesta que implicaría ofrecer financiación a los nuevos postores o a los Glazer.