El Celta frustra al Villarreal un coliderato que sí tiene el Athletic por ganar al Betis

MADRID, 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

El RC Celta de Vigo ha empatado (1-1) con el Villarreal CF durante la jornada 3 de LaLiga EA Sports, a lo largo de un domingo que también ha vivido los triunfos del ahora colíder Athletic Club, por 1-2 ante el Real Betis Balompié, y del RCD Espanyol, por 1-0 frente al CA Osasuna.

La tanda dominical en Primera División comenzó en Vigo, donde una discreta primera mitad dio paso a una segunda en la que se vieron los dos goles. En el minuto 53, el equipo visitante trenzó una bonita jugada que aderezó con una pared entre Etta Eyong y Nicolas Pépé, para que éste último batiese al portero rival con un zurdazo fuerte dentro del área.

La posterior salida al campo de Borja Iglesias mejoró la prestación celeste en ataque, dándole en el 89' un pase a Ilaix Moriba, quien mandó fuera su tiro raso rozando un poste. Eso sí, fue preludio del definitivo 1-1, que llegó en el tiempo de descuento con un testarazo de Iglesias en el área pequeña tras un pase también de cabeza de Javi Rueda.

Este empate puso a los vigueses con tres puntos, pero en su caso tras haber jugado ya cuatro jornadas. Por su parte, el Villarreal se colocó con siete puntos, dos por debajo de los colíderes Real Madrid y ahora también Athletic. Para alcanzar esos nueve puntos en la cima de la tabla liguera, el equipo bilbaíno soportó el tenso desenlace en La Cartuja.

Antes, habían conseguido los visitante el 0-1 (60'), por un autogol de Marc Bartra tras un centro-chut de Yuri Berchiche desde línea fondo en la banda izquierda, y el 0-2 (85'), por un cabezazo de Aitor Paredes a raíz de un centro de Robert Navarro tras el saque de un córner. Cédric Bakambu recortó distancias en el tiempo añadido, pero de nada sirvió.

Esta derrota dejó con cinco puntos al conjunto bético, que también ha disputado cuatro encuentros ligueros en vez de tres. Y además lo rebasó luego en la tabla el Espanyol, él sí con tres partidos en su casillero, gracias a un triunfo por la mínima frente a Osasuna. Al poco de empezar la segunda mitad en Cornellà, Carlos Romero hizo el único gol del duelo.

Omar El Hilali llegó a línea de fondo por el costado derecho, centró al área y la zaga pamplonica no despejó con contundencia, quedando el balón suelto para que Romero enganchase un zurdazo potente y certero. El equipo perico contemporizó bien y abrochó ese buen resultado para ocupar puestos europeos con siete puntos; mientras, Osasuna luce tres puntos.