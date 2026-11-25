Take Kubo (Real Sociedad) y Pablo Durán (RC Celta). - EPDEPORTES

MADRID, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El RC Celta recibe este jueves al Bournemouth en Balaídos (18.45 hora), en la jornada cinco de la fase liga de la Liga de Campeones, un duelo en el que los gallegos no pueden permitirse un tropiezo ante uno de los tres equipos que ha firmado pleno de victorias hasta el momentos, mientras que la Real Sociedad visita Londrés para dar un salto cualitativo en la competición a costa de ahondar la crisis del Cristal Palace (21.00 horas).

Solo es la jornada cinco de la fase liga, pero el RC Celta vive un duelo con aroma de final ante el Bournemouth. Los gallegos solo han sumado tres puntos en los primeros cuatro partidos de la competición --victoria ante el Celtic (1-2)-- y se encuentran fuera de los puesto de 'playoffs', de los que le separan un punto. Una situación muy diferente a la de su rival, que con 12 puntos es segundo, igualado a puntos con el líder Benfica.

Así, la necesidad de sumar de tres en tres empieza a ser cada vez más grande para los de Claudio Giráldez, que quieren dar la primera alegría europea a su afición tras las derrotas como local ante Juventus (1-2) y Union Saint-Gilloise (1-2). Un triunfo que le permitiría afrontar las últimas tres citas de la fase liga dentro del Top 24, pero que no tendrán fácil ante un equipo que encadena tres triunfos a domicilio y que ya sabe lo que es ganar en España este curso --Anoeta (1-2)--.

Sería una buena manera de poner fin a una racha de tres partidos en Balaídos sin ganar, en la que será clave contener el ataque de los 'cherries' que promedia casi tres tantos por encuentro. Además, el Celta no deja su portería a cero en Europa desde la vuelta de octavos de final del pasado curso ante el Lyon (0-2). También deberá mejorar su eficacia goleadora, ya que con cuatro tantos son uno de los equipo que menos marcan en Liga Europa.

En el apartado de bajas, Claudio Giráldez seguirá sin poder contar con Carl Starfelt, Borja Iglesias y Miguel Román, mientras que recupera a Álvaro Núñez, que podría volver a contar con minutos más de un mes después. En el once, Pablo Durán, goleador ante el Real Madrid, Hugo Álvarez y Swedberg podrían repetir tridente ofensivo, y Aleix Febas, suplente en el Bernebéu, regresaría a la alineación. En el lado inglés, Julián Araujo, Eli Kroupi y Juanlu no estarán disponibles por lesión.

Por su parte, la Real Sociedad buscará dar un paso adelante en sus opciones de Top 8 a domicilio frente al Cristal Palace. Los 'txuri urdin' llegan a la quinta jornada en la 20ª posición y con cinco puntos, a dos del objetivo marcado al arranque de la competición: el Top 8. Así, y tras haber encauzado un rumbo que se complicó con un punto de seis posibles, tiene la oportunidad de asaltar la primera parte de la tabla clasificatoria.

Un triunfo que no será sencillo ante una de las mejores plantillas de la competición, aunque que llega inmersa en una enorme crisis de resultados. El Cristal Palace es colista en Premier League y solo ha ganado uno de sus últimos nueve partidos --en Copa de la Liga al Fulham (0-1)--, lo que llevó a los dirigentes del club londinense a destituir a Pierre Sage y firmar a Thomas Frank, que se estrenó el pasado fin de semana con derrota ante el Coventry (3-2).

Y el mal momento del rival, sumado al buen hacer de la Real Sociedad a domicilio en Liga Europa este curso, donde aun no ha perdido, invitan al optimismo para que los donostiarras consigan el triunfo en tierras inglesas, algo que solo ha ocurrido en una de sus cinco visitas --Manchester United en Liga Europa 2022-23 (0-1)--. De aquel equipo, solo tendría opciones de repetir en el once Take Kubo, que podría volver a la titularidad para dar descanso a Sucic.

Además de la entrada del nipón, Orri Oskarsson podría regresar a la punta de ataque, retrasando la posición de Mikel Oyarzabal, mientras que Turrientes, suplente en la derrota en El Sardinero, podría acompañar a Carlos Soler en la medular, así como Jon Martín a Sarr en el eje de la zaga. Con los que no podrá contar Pellegrino Matarazzo son los lesionados Jon Aramburu, Ander Barrenetxea, Yangel Herrera y Álvaro Odriozola.

Por su parte, el Palace podría optar por acometer rotaciones en la alineación pensando en el importante partido de Premier del próximo domingo ante el Hull. Aun así, no se espera que entre ellas esté el internacional español Yeremy Pino, jugador más determinante en el ataque de los londinenses y que viene de marcar y asistir ante Coventry, y ya hizo lo propio ante la Real la última vez que se vieron las caras. Además, Mateta, sancionado en liga con tres partidos, apunta a titular.