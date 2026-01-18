Celta - Rayo Vallecano: Hora y fecha, dónde ver y posibles alineaciones. - EPDATA

MADRID, 18 Ene. (EUROPA PRESS) -

Antes de recibir el jueves al Lille en Liga Europa, el Celta espera ante el Rayo Vallecano refrendar su buen momento en la competición doméstica, donde son séptimos y no caen desde el pasado 30 de noviembre, cuando claudicaron ante el RCD Espanyol; desde entonces, suman cinco jornadas consecutivas sumando, con un empate y cuatro victorias, las dos últimas este inicio de año ante Valencia (4-1) y Sevilla FC (0-1).

POSIBLES ALINEACIONES

Celta: Radu; Rueda, Rodríguez, Starfelt, Marcos Alonso, Mingueza; Román, Moriba; Swedberg, Borja Iglesias y Bryan Zaragoza.

Rayo Vallecano: Batalla; Pacha, Lejeune, Mendy, Chavarría; Pedro Díaz, Gumbau; de Frutos, Isi, Álvaro García; y Carlos Martín.

HORA Y FECHA

El partido que enfrenta a Celta y Rayo Vallecano de la jornada 20 de LaLiga EA Sports 2025-26 se disputará el domingo 18 de enero a las 18.30 horas en Balaídos.

DÓNDE VER

El duelo entre los celestes y los franjirrojos se podrá ver por televisión a través del canal M+ LaLiga.