El Celta reacciona tarde contra el Ludogorets en la Europa League

MADRID, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El RC Celta de Vigo ha perdido este jueves por 3-2 en su visita al PFC Ludogorets durante la jornada 5 en la liguilla de la Europa League, yendo a remolque los vigueses desde bastante pronto en un partido que ha roto su buena imagen del último mes y medio, aunque aún con opciones de estar en el top 8 de la tabla clasificatoria.

En el Huvepharma Arena de Razgrad (Bulgaria), los locales empezaron más asentados y lo demostraron abriendo el marcador en el 11'. Pedro Naressi filtró un pase para la carrera de Caio Vidal, desmarcado a la espalda de la zaga y que nada más pisar área fue trabado por Manu Fernández. No dudó el árbitro al señalar penalti y Petar Stanic lo transformó con seguridad.

La réplica del Celta llegó a la media hora con un disparo sin tino de Ilaix Moriba, quien más tarde también realizó un cabezazo peligroso. Pero mucho más clara fue una ocasión de Caio Vidal justo después; tras un despeje fallido de Yoel Lago en un pase en largo, el '11' local le robó la pelota y se plantó solo delante del portero, pero tiró fuera su derechazo.

Antes del descanso Ángel Arcos mandó alta una volea franca dentro del área rival y un flojo cabezazo de Borja Iglesias zanjó la primera mitad del encuentro. Al regreso de vestuarios, Stanic amplió la ventaja local después de un córner, ya que recibió el balón en la frontal y marcó su segundo gol gracias a un derechazo ajustado a la cepa del poste.

Para colmo visitante, Manu Fernández hizo otro penalti a Caio Vidal en el 60' y Stanic lo aprovechó para su 'hat-trick'. Pese a que Pablo Durán anotó en el minuto 70 un zurdazo raso, a pase de Bryan Zaragoza, y Jones El-Abdellaoui metió un golazo de volea para el 3-2 en el tiempo añadido, el equipo vigués consumó su amarga derrota y ahora sigue con 9 puntos.