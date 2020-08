La 'cenicienta' y un 'eterno aspirante' abren la pelea en Lisboa El Atalanta no renuncia a seguir soñando ante un PSG pendiente de Mbappé en el primer duelo de la 'F8' de la Champions

MADRID, 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Atalanta italiano y el Paris Saint-Germain francés serán los encargados de abrir este miércoles en Lisboa, en el Estadio Da Luz, la novedosa 'Final a Ocho' que decidirá el nuevo ganador de la Liga de Campeones, un duelo mucho más equilibrado de lo que el potencial de ambos podría indicar.

Sin duda, este primer partido mide a la revelación del torneo, una 'cenicienta' con la que nadie contaba y debutante en la máxima competición continental, y a uno de esos 'eternos aspirantes' de la última década, pendiente de saber si podrá contar con el desequilibrio de su estrella para no sufrir el enésimo disgusto y volver a unas semifinales 25 años después.

El pasado 6 de noviembre, el conjunto de Bérgamo empataba a un gol con el poderoso Manchester City, que dos semanas antes le había endosado un 5-1 en el Etihad Stadium. Era su primer punto en la fase de grupos y nadie apostaba por que pudiese alcanzar la ronda de octavos, pero ganó sus dos últimos encuentros y los resultados le acompañaron para meterse entre los 16 mejores.

Luego, ya con el coronavirus golpeando duro a Italia, fue capaz de eliminar al Valencia por un global de 8-4, ante el que desplegó todas las virtudes de su alegre juego, con el que espera sorprender al campeón francés, cuyo discurrir por la Champions fue menos turbulento, relegando al Real Madrid a la segunda plaza del grupo y luego evitando 'fantasmas' al dejar fuera al Borussia Dortmund.

El partido se presenta muy atractivo. El Atalanta ha dejado claro que su aparente inferioridad no es tal, lo que le resta algo del 'factor sorpresa' ante los de Thomas Tuchel que esperan poder contar con Kylian Mbappé, que ha realizado unas de esas en ocasiones sorprendentes recuperaciones exprés de una lesión.

El 25 de julio, una dura entrada en la final de la Copa de Francia dejaba en muletas al estelar atacante y hacía saltar las alarmas en un PSG que ya sabía que para estos cuartos no podría contar con uno de sus jugadores en mejor forma como el argentino Ángel di María, y posteriormente también se quedaba, por otra lesión, sin otra pieza clave como Marco Verratti.

El pronóstico oficial con Mbappé eran de al menos tres semanas, por lo que el panorama se ensombrecía pese a la amplia variedad de recursos con los que cuenta. Sin embargo, el '10' francés volvió a entrenar con el grupo en los días previos y parece que podrá ser de la partida junto a Neymar, jugador que se perfila clave para hacer daño a una zaga que no es tan firme como su ataque, y Mauro Icardi.

Pero si Tuchel decide no arriesgar con él, entraría el centrocampista madrileño Pablo Sarabia en su lugar. No será el único jugador español en el once ya que, además de Bernat en el lateral izquierdo, parece que Ander Herrera tendrá su oportunidad en el puesto de Verratti.

ZAPATA, MURIEL Y EL 'PAPU' PARA COMPENSAR LA BAJA DE ILICIC

El PSG solo ha jugado dos partidos, las finales de la Copa de Francia y de la Copa de la Liga, y no ha dejado un gran impresión, todo lo contrario que el Atalanta que volvió fuerte tras el parón, alargando a 19 su racha de partidos invicto, momento que rompió en la última jornada de la Serie A con la derrota ante el Inter.

De todos modos, el equipo italiano, único representante en cuartos de un 'calcio' italiano del que parece alejado, cerró el año liguero con 98 goles anotados, liderado en ataque por los colombianos Duván Zapata y Luis Muriel, que anotaron 18 cada uno, y por el talento del 'Papu' Gómez decisivo en los metros finales. Este trío y medios con buena llegada serán la amenaza para un Keylor Navas que está a buen nivel.

También había brillado con 15 tantos Josip Ilicic, pero el esloveno, un jugador clave para Gasperini, no participa desde el 11 de julio por razones personales y no ha viajado a Lisboa para alargar el sueño del equipo de una ciudad que fue muy castigada por el coronavirus.

FICHA TÉCNICA.

--POSIBLES ALINEACIONES.

ATALANTA: Sportiello; Palomino, Tolói, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; 'Papu' Gómez, Malinovskyi; y Zapata.

PSG: Navas; Kehrer, Thiago Silva, Kimpembe, Bernat; Herrera, Marquinhos, Gueye; Mbappé, Icardi y Neymar.

--ÁRBITRO: Anthony Taylor (ING).

--ESTADIO: Da Luz.

--HORA: 21.00/Movistar Liga Campeones.