Eric Garcia renueva con el Barça hasta 2031

BARCELONA, 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

El central español del FC Barcelona Eric Garcia ha renovado este viernes con el club blaugrana hasta verano de 2031, ampliando así un contrato que vencía en junio de 2026 y en una firma, que será oficial el jueves 11 de diciembre, que oficializa la importancia del jugador de Martorell en el equipo blaugrana.

"El FC Barcelona y el jugador del primer equipo Eric Garcia han llegado a un acuerdo para la renovación de su contrato por cinco temporadas más, hasta el 30 de junio de 2031", anunció el club blaugrana en un comunicado.

El acto oficial de la firma del nuevo contrato tendrá lugar el jueves 11 de diciembre a las 13.30 horas, en el despacho del presidente del club, Joan Laporta, y posteriormente el jugador atenderá a los medios de comunicación.

"Con esta renovación, el FC Barcelona reafirma su apuesta por un futbolista formado en La Masia y que es un ejemplo para los canteranos. Su rendimiento, madurez y compromiso han sido determinantes para prolongar su vínculo con el club", esgrime la entidad.

Además, el FC Barcelona celebra la continuidad de Eric Garcia, que seguirá aportando "talento, liderazgo y estabilidad" al proyecto deportivo encabezado por Hansi Flick en el banquillo y por Deco en los despachos.

En lo que va de temporada, Eric Garcia ha jugado todos los partidos, 15 en LaLiga EA Sports, con 1 gol y 1 asistencia, y 5 duelos de la Champions League, sumando 1.510 minutos de juego en total --una media de 75,5 minutos por partido-- y 17 titularidades.