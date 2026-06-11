La centrocampista alemana Elisa Senss, primer fichaje del Real Madrid para la próxima temporada

Archivo - La centrocampista alemana Elisa Senss, con el Eintracht Frankfurt ante el Real Madrid en la Champions League 2025-26. - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

La centrocampista alemana Elisa Senss es el primer fichaje del Real Madrid para la próxima temporada 2026-27, tras firmar un contrato con el club blanco por las próximas cuatro campañas, hasta el 30 de junio de 2030.

"El Real Madrid CF y el Eintracht Frankfurt han llegado a un acuerdo por el que Elisa Senss queda vinculada a nuestro club durante las próximas cuatro temporadas, hasta el 30 de junio de 2030", informó la entidad madridista en un comunicado.

Senss, que se enfrentó al Real Madrid en la pasada Women's Champions League, ha desarrollado toda su carrera profesional en Alemania. Comenzó en el Meppen y en 2019 firmó por el Essen. Posteriormente, en 2022 llegó al Bayer Leverkusen, antes de firmar por el Eintracht Frankfurt en 2024.

Además, la jugadora, de 28 años y que aportará equilibrio y experiencia al centro del campo madridista, es internacional absoluta -suma 36 partidos con la selección- y conquistó la medalla de bronce con el combinado germano, frente a España, en los Juegos Olímpicos de París.