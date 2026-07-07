La centrocampista Paula Gutiérrez regresa al Espanyol y firma hasta 2027

Archivo - Paula Gutierrez en un partido con el RC Deportivo de A Coruña - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press - Archivo

BARCELONA, 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

El RCD Espanyol ha anunciado este martes el fichaje de la centrocampista Paula Gutiérrez, que se incorpora al conjunto blanquiazul hasta el 30 de junio de 2027 tras su etapa en el RC Deportivo.

"El RCD Espanyol ha incorporado a la centrocampista Paula Gutiérrez, que se convierte en nueva jugadora blanquiazul tras firmar un contrato con el Club hasta junio de 2027", señaló la entidad catalana en un comunicado.

La futbolista, nacida en Viladecans hace 25 años, llega después de militar durante las últimas cinco temporadas en el RC Deportivo, donde en las dos más recientes disputó todos los encuentros de la Liga F y firmó un balance de seis goles y cinco asistencias.

Antes de su etapa en el conjunto gallego, Gutiérrez jugó en el Madrid CFF y, además, conoce la estructura del Espanyol tras haberse formado durante tres temporadas en La21, la cantera del club blanquiazul.