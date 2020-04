Cerezo: "Con Antic buscamos un entrenador que nos diera paz, no pensábamos en el doblete"

MADRID, 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, destacó el buen carácter del exentrenador rojiblanco Radomir Antic, fallecido este lunes en Madrid a los 71 años, y confesó que la directiva lo fichó para encontrar "la paz" en la entidad y que nunca pensó en lograr el histórico doblete de Liga y Copa de 1996.

"Nosotros buscábamos un entrenador que nos diera paz en el juego y en los resultados. No pensábamos ganar la Copa y la Liga sino quedar en una posición tranquila, huir de los problemas del descenso. Encontramos a la persona ideal, que encontró un buen grupo de jugadores y los manejó bien", dijo en declaraciones al programa 'El Transistor' de Onda Cero que recoge Europa Press.

Enrique Cerezo recordó que el club colchonero "no había ganado nada" desde hacía muchos años, y que el 'doblete' de 1995-96 fue la culminación a una temporada redonda después de muchos años de zozobra en el club del, entonces, Manzanares.

"Antic llegó en una época muy complicada para nosotros. Siempre habíamos tenido muchos cambios de entrenadores, y pensábamos en tener alguien consistente y duradero. No pensábamos en ganar la Liga y la Copa con él sino estar cuartos o quintos. Había hecho una gran temporada en el Oviedo y fue muy valiente al venir aquí", rememoró.

El presidente atlético lamentó la actual coyuntura marcada por la crisis sanitaria por la COVID-19. "Son malos tiempos para todos, pero el que peor parte se lleva es el que se va. Era una persona a la que el aficionado del Atleti le tenía mucho aprecio. Siempre que le encontrábamos tenía una sonrisa en la boca", subrayó.

Cerezo conocía la delicada salud del extécnico serbio y su ingreso en la UCI de la Clínica Ruber de Madrid, pero dijo que "siempre se tiene la esperanza de que pudiera salir adelante". "Desgraciadamente, no ha podido salir.homenaje. Cuando pase todo esto, y las cosas se tranquilicen, tendrá su homenaje en el Atlético. Se han ido Peiró, Capón, insignes del Atlético. La vida es así y lo tenemos que aceptar. Nos queda siempre sus recuerdo, sus títulos y su manera de ser", indicó.

Admitió la crueldad de la actual situación en la que la familia y los allegados no pueden despedirse en el tanatorio de sus seres queridos, a darle ese último abrazo. "Es muy triste, te queda un vacío. Estamos con este problema para todos los países y es una de las cosas que tenemos que intentar solucionar. A ver si, con efecto retardado, hacemos lo que tenemos que hacer con los que se fueron", reiteró.

"FUE EL QUE APOSTÓ POR PANTIC"

El recuerdo del título de la Copa en la final de Zaragoza, con aquel gol de cabeza de Milinko Pantic al FC Barcelona, y la celebración del doblete por las calles de Madrid con caravana incluida fueron "algo inolvidable" para Cerezo, que destacó que Antic siempre tenía "muy buen carácter".

"Era de muy buen trato, siempre tenía una sonrisa en la boca. Muy inteligente, sabía muy bien dónde estaba y lo que tenía que hacer. Luego ha ido a grandes equipos como el Barcelona. Su prestigio esté fuera de toda duda. Era jovial, alegre y siempre tenía una buena palabra y una sonrisa", insistió.

Asimismo, el máximo responsable colchonero recordó que Antic "fue el que apostó por Pantic, que estaba en un equipo griego (el Panionios, y fue elegido mejor jugador de la Liga griega), y mira el rendimiento excepcional que ha dado".

"LIGA Y CHAMPIONS SE TIENEN QUE ACABAR"

Acostumbrado a su actividad frenética como empresario, con jornadas desde las 7 de la mañana hasta la madrugada, Cerezo calificó que ahora lleva una rutina "un poco triste". "Te quedas un poco 'grogi'. Hoy es lunes porque me lo han dicho. ¿Ordenador? No, yo uso el teléfono. Es muy complicado porque no estamos acostumbrados a esto", explicó.

Asimismo, se mostró partidario de concluir la actual temporada, aunque considera que deben plantearse varias alternativas en función del final del confinamiento por el coronavirus.

"Soy partidario de que la Liga y las competiciones europeas se tienen que acabar, pero pensar en una posibilidad es imposible. Hay que buscar dos o tres alternativas, dependiendo de las fechas en que va a acabar el confinamiento. Rezo por ello, que no sea un tema muy largo, porque aparte del tema sanitario está el económico, que va a ser muy triste y doloroso", lamentó.