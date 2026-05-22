César Azpilicueta anuncia su retirada deportiva

Archivo - César Azpilicueta celebra la conquista con el Chelsea de la Liga de Campeones 20-21 - Nick Potts/PA Wire/dpa - Archivo

MADRID 22 May. (EUROPA PRESS) -

El defensa español César Azpilicueta, actualmente en el Sevilla FC y campeón de Europa con el Chelsea FC inglés, confirmó este viernes que pondrá final al término de esta temporada a una carrera deportiva que "jamás" imaginó que le depararía un "increíble camino".

"Querido fútbol, hoy quiero compartir con ustedes que esta temporada será mi última como futbolista profesional. Después de tantos años viviendo mi sueño, siento que es hora de comenzar un nuevo capítulo en mi vida", señaló Azpilicueta en sus redes sociales.

El navarro fue "sincero" y aseguró que se ha estado "preparando para este momento", pero que le había "costado escribir esta carta". "Después de 20 temporadas, muchas personas han sido fundamentales en mi carrera. Cuando de niño toqué un balón por primera vez en Pamplona con mis compañeros de escuela, jamás imaginé el increíble camino que me esperaba. Estoy agradecido por cada momento: las victorias, las derrotas difíciles, los desafíos y, sobre todo, por las personas que he conocido y las amistades que he forjado en el camino", subrayó.

"A mis compañeros, entrenadores y a todo el personal de los clubes en los que he tenido la suerte de formar parte, gracias por ayudarme a crecer como persona y como jugador cada día. Vestir las camisetas del CA Osasuna, el Olympique de Marsella, el Chelsea FC, el Atlético de Madrid, el Sevilla FC y representar a mi país en los escenarios más importantes ha sido un verdadero privilegio. Cada momento ha significado muchísimo para mí", añadió.

A la afición, le recalcó que su "pasión" y "apoyo" le inspiraron a "dar lo mejor" de él "cada día". "Vuestra fe en mí, especialmente en los momentos difíciles, hizo que los buenos momentos fueran aún mejores. Espero que hayáis visto a un jugador que siempre lo dio todo por vuestros colores, con orgullo y entrega", confesó Azpilicueta.

"A mi familia: siempre habéis estado a mi lado y me habéis apoyado en los momentos difíciles; vuestro amor y apoyo lo significan todo para mí. Espero que estéis orgullosos. No podría haber logrado nada de esto sin vosotros en este camino", prosiguió el defensa.

A este, el fútbol le "ha dado mucho". "Me ha enseñado valores como el trabajo en equipo, el sacrificio, la humildad y el respeto. Me ha brindado la oportunidad de explorar nuevos países, nuevas culturas y nuevos idiomas. Mi corazón está lleno de gratitud y de recuerdos que llevaré conmigo a dondequiera que vaya. Con cariño, César", sentenció el de Pamplona.

César Azpilicueta, que a finales de agosto cumplirá 37 años, podría jugar este sábado ante el RC Celta el último partido de una carrera, hasta ahora, según los datos de 'Transfermarkt' con un total de 745 partidos a nivel de clubes tras pasar por el CA Osasuna (108), en cuya cantera empezó y con el debutó en el fútbol profesional con 17 años, Olympique de Marsella francés (68), Chelsea FC (504), Atlético de Madrid (54) y el Sevilla FC (16).

Y fue con el conjunto londinense, donde estuvo entre 2012 y 2023, con el que amasó su mejor palmarés, con la conquista principalmente de la Liga de Campeones en 2021. Dos Ligas Europa (2013 y 2019), una Supercopa de Europa (2021) y un Mundial de Clubes (2021) completan su sala de trofeos internacionales, con dos Premier League, en 2015 y 2017, y una FA Cup, en 2018, también con los 'Blues'.

A nivel internacional, pasó por todas las categorías inferiores de la selección, siendo campeón de Europa con la Sub-19 (2007) y Sub-21 (2011), hasta debutar con la Absoluta en febrero de 2013, con Vicente del Bosque como seleccionador, en un amistoso contra Uruguay y acumular un total de 43 encuentros internacionales, con un gol anotado, en los octavos de final de la Eurocopa de 2021 ante Croacia. Además de este torneo, disputó con la 'Roja' los Mundiales de 2014 y 2018, la EURO de 2016, y la Copa Confederaciones de 2013.