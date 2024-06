Chadi Riad deja el Betis y se marcha al Crystal Palace

MADRID, 14 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Real Betis Balompié confirmó este viernes que el central marroquí Chadi Riad dejará el club y se marchará traspasado a la Premier League inglesa para jugar en el Crystal Palace tras el acuerdo alcanzado por ambos clubes.

El defensa norteafricano llegó a Heliópolis el pasado verano en calidad de cedido, pero se hizo con su traspaso definitivo durante la presente temporada, donde fue clave para Manuel Pellegrini, jugando un total de 30 encuentros, 26 en LaLiga EA Sports y casi siempre partiendo de inicio en el once. "El club agradece al jugador los servicios prestados y le desea la mejor de las suertes en su futuro profesional", le despidió el conjunto verdiblanco.

Por su parte, el Crystal Palace también confirmó la llegada del internacional por Marruecos, que ha firmado con el equipo inglés un acuerdo "de larga duración". "Chadi es un jugador joven apasionante al que estamos encantados de poder darle la bienvenida al club. Su llegada añade calidad a un equipo que ya está lleno de talento y potencial, y espero verle contribuir al equipo esta temporada y más allá", expresó el presidente del club, Steve Parish.

"Estoy muy feliz de unirme al Crystal Palace. Me interesaba venir aquí por la historia del club y la liga en la que juega. Me han estado contando cómo jugaron este año y creo que complementa perfectamente mi forma de jugar. El club tiene jugadores de gran nivel que son jóvenes y he venido aquí para seguir su misma trayectoria y crecer como ellos han crecido", apuntó por su parte Riad.