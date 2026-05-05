Sigue el Arsenal-Atlético de Madrid

Archivo - Imagen del partido entre el Arsenal FC y el Atlético de Madrid de la fase de liga de la Champions 25-26 - John Walton/PA Wire/dpa - Archivo

MADRID 5 May. (EUROPA PRESS) -

El Atlético de Madrid busca a partir de las 21.00 horas el billete para la final de la Liga de Campeones 2025-2026 en el partido de vuelta de las semifinales ante el Arsenal FC inglés, con todo por decidir tras el equilibrio que se vio hace una semana en la ida en el Riyadh Air Metropolitano, saldada con 1-1.

Los goles en el feudo colchonero de Julián Álvarez y de Viktor Gyökeres, ambos desde el punto de penalti, dejaron las espadas en todo lo alto para este segundo y decisivo asalto en un Emirates Stadium donde los 'gunners' también se muestran muy fuertes y donde los de Diego Pablo Simeone intentarán conseguir volver diez años después a una final de la máxima competición continental, la cuarta de su historia. 20 años separan la última vez que estuvo el conjunto londinense en el partido por el título de la Champions.

El Atlético quiere hacer bueno su lema de 'Nunca dejes de creer' y apelar a su habitual competitividad en este tipo de citas y repetir lo de 2014 cuando, en una situación similar y tras un 0-0 en el Vicente Calderón, tumbó en Londres, en Stamford Bridge, al Chelsea FC de José Mourinho. Para ello, deberá dar su mejor medida como visitante, aspecto que se le ha atragantado una vez más esta temporada, aunque su última salida en la Liga de Campeones fue muy beneficiosa, con el 0-2 en el Spotify Camp Nou ante el FC Barcelona.

Simeone apostará seguramente por su once más esperado para medirse a un Arsenal que no está tan entonado como hace unos meses o cuando recibió en la fase de liga a los colchoneros y les goleó por 4-0. La experiencia y calidad de Antoine Griezmann y las figuras de Julián Álvarez y Ademola Lookman se antojan claves ante los de Mikel Arteta en una noche que se presenta eléctrica desde el minuto 1 ante la presumible intensa salida de los locales.

Bienvenidos al directo del Arsenal FC-Atlético de Madrid