'Cholo' Simeone: "Me quedo con el entendimiento del equipo de 'a qué jugamos'"

MADRID, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, elogió "el entendimiento" de sus pupilos para lidiar con el Inter de Milán durante las "dos partes" de un partido correspondiente a la jornada 5 de la liguilla de la Champions League, y donde el gol de la victoria llegó en la última jugada con el cabezazo de Josema Giménez, algo que "eleva todo mucho más".

"Me quedo absolutamente con el equipo y el comportamiento del entendimiento de 'a qué jugamos'", dijo este miércoles el preparador argentino en el Riyadh Air Metropolitano, en la rueda de prensa posterior a la victoria ante el equipo 'nerazzurro'.

Para el 'Cholo' Simeone, su equipo jugó cada parte de forma distinta. "En el primer tiempo jugamos a una cosa con obviamente gustos y no gustos, pero el partido era largo. El rival era un rival duro. Nosotros necesitábamos atravesar ese lugar donde los Conor, los Johnny, los Barrios, los Guiliano, los Baena, los Julián... tengan esa asfixia para sostener defensivamente y poder salir de contragolpe", comentó.

"Después en el segundo tiempo teníamos a los Sorloth, a los Griezmann, a los Nico, a los Marc, a los Koke que salían con otra calidad de juego. Pasamos por esas dos partes del partido creo que de la mejor manera y tuvimos esa suerte que hay que tener. Vino el gol de Giménez en la última jugada y todo se eleva mucho más todavía", dijo.

Precisamente, el técnico destacó la figura del goleador José María Giménez, "un jugador importantísimo" para sus planes. "Uno de nuestros capitanes y lo necesitamos de esta manera. Nos transmite lo mismo que nos transmiten otros futbolistas en otras posiciones que también son tan importantes para nuestro equipo. Hay que tenerlo lo mejor posible para que nos siga dando todo esto que nos da", indicó.

Confesó que al terminar el encuentro se dirigió al central uruguayo: "Le dije 'qué golazo'". "Él es un luchador, es un trabajador. Es un chico con mucha humildad y con mucha conciencia de lo importante que es en nuestro equipo", señaló Simeone al respecto.

Ese tanto definitivo para el triunfo llegó en un saque de esquina desde donde el equipo rojiblanco no había conseguido materializar esta temporada, un aspecto que no preocupa al preparador argentino. "Lo estamos trabajando, tenemos buenos golpeadores y que tenemos buenos cabeceadores. La pelota parada es determinante para cualquier equipo que tenga ilusión por ganar algún torneo y por eso estamos trabajando en ello y hoy por suerte empezó a darnos situaciones buenas", manifestó.

Simeone se quiso detener en el partido de Johnny Cardoso, "que hace mucho que no juega", por culpa de la lesión. "Está haciendo un muy buen trabajo. Está entrenando mejor y como está entrenando mejor y lo veo mejor, jugó. Ni más ni menos que por eso, porque lo siento que está cerca de lo que nosotros necesitamos y que el equipo necesita", incidió.

"El otro día le pasó a (Giacomo) Raspadori, que hace bastante que no jugaba y lo hizo muy bien. Al igual que (Juan) Musso, que nos lleva mucho tiempo acompañando desde la suplencia y lo ha hecho increíblemente bien. Conor (Gallagher), siempre que entra, entra con esa expectativa y ese hambre de ayudar al equipo y necesitamos de todos", declaró.

"No nos podemos permitir perder a nadie y eso depende de nosotros como cuerpo técnico y de cada uno de ellos como futbolistas", siguió. Mientras, Simeone evitó tildar esta victoria como innegociable para acabar entre los ocho primeros de esta afse de la Champions League. "Ahora estamos pensando en el Oviedo", espetó.

"Nosotros nos guiamos siempre en el 'partido a partido'. Seguimos queriendo evolucionar y mejorar. Necesitamos seguir creciendo porque tenemos margen, mucho margen de mejora. No hay otro pensamiento", concluyó el 'Cholo'.