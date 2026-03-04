'Cholo' Simeone muestra cautela: "Es solamente llegar a la final, un camino a lo que queremos"

Diego Pablo Simeone, entrenador del Atlético de Madrid. - Joaquin Corchero / AFP7 / Europa Press
MADRID, 4 Mar. (EUROPA PRESS) -
El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, ha negado que optar al título de la Copa del Rey Mapfre cambie la temporada para él, matizando que "es solamente llegar a la final" y que alcanzar esa cita del 18 de abril en Sevilla es "un camino a lo que queremos", tras haber eliminado en semifinales al FC Barcelona.
Esa pregunta se la hicieron de forma directa durante su rueda de prensa en el Spotify Camp Nou. "No. No, seguro que no. Es solamente llegar a la final, un camino a lo que queremos", respondió el 'Cholo' Simeone tajantemente y dejando ver que solo se conformaría ganando el título.
Antes, había analizado la eliminatoria, con 4-0 a su favor en la ida y con el 3-0 en contra de este martes durante la vuelta. "Yo me iría para el primer partido, donde hicimos un primer tiempo extraordinario, donde tuvimos un ritmo de intensidad altísimo, donde en el segundo tiempo creo que logramos sostener bien sus ataques", recordó.
"Me fui enojado después del partido ese porque pudimos haber hecho un gol más, necesitábamos hacer un gol más en el estado en que estaba el partido, con un hombre menos ellos en el final. Todos me decían '¿cómo te vas a enojar si ganamos 4 a 0?'. Porque sé de lo que son capaces estos futbolistas que tiene el Barcelona", argumentó al respecto.
Luego describió como "extraordinarios" a los culés. "Juegan bárbaro y hoy volvía Pedri, volvía Raphinha. Son diferentes, juegan a otro ritmo. Y el primer tiempo de hoy fue muy bueno de parte de ellos, pese a que me duele que los goles hayan llegado más por desatención en la pelota parada que por su juego, porque creo que defendimos bastante bien", dijo.
"Después de ese 3 a 0, no sé si fue órsay o no órsay por un poquito, nos llevó a un momento de dificultad donde me encantó la entrada de Giménez porque le dio dureza al equipo, le dio seguridad. Fue un partido que sabíamos que podíamos sufrir", admitió Simeone sobre algo evidente.
"No pudimos jugar el partido que habríamos querido atacando más por la derecha, como atacó Llorente en la jugada que Lookman pudo haber hecho el gol. El partido anterior habíamos atacado mejor y esta vez no pudimos atacar, por mérito de ellos, como habríamos querido", señaló.
"Y nos encontramos con un paso importantísimo sobre todo para nuestra gente. Nuestra gente necesitaba una final, necesita una final y esperemos poder dar todo para darles lo que quieren", agregó acerca de esa final que se disputará el 18 de abril en el Estadio La Cartuja de Sevilla.
"Veníamos de dos semifinales, ésta era la tercera. Estábamos cerca de poder estar en una final nuevamente. No pudo ser porque los rivales fueron mejores que nosotros en las semifinales anteriores. En este doble partido nosotros fuimos mejor que el Barcelona porque creo que aprovechamos el partido que fuimos mejores", se refirió al de ida en Madrid.
"Ellos jugaban muy bien y hoy ellos fueron superiores. Pero repito, creo que no pudimos controlar como deberíamos haberlo hecho esa pelota parada. Obviamente nos hizo mucho daño y que nos llevó a un partido donde a un equipo que juega bien y encima te hace goles de pelota parada, pues se hace más difícil", reflexionó el técnico colchonero.
Además, le preguntaron si habría firmado ir a la prórroga. "La verdad que no lo habría firmado porque podíamos hacer un mejor partido desde la parte ofensiva. Y después... Somos el atlético, estamos destinados a sufrir, a llegar ahí al límite siempre. Pero no sé qué nos dará, pero créanme que el camino es fantástico", aseveró al respecto.
Mientras, desveló su charla al descanso. "Primero, tranquilidad y la realidad de lo que se estaba viendo. Ellos estaban a un paso superior al nuestro. Nosotros no podíamos jugar porque ellos nos quitaron tiempo para poder jugar, como nosotros se lo quitamos a ellos en nuestra cancha, como nosotros jugamos y como jugaron ellos en el primer tiempo en nuestra cancha. Esto nos pasó en el primer tiempo donde todo lo que nos imaginábamos para poder atacar no lo pudimos hacer", apuntó.
Igualmente le preguntaron si ve a Antoine Griezmann jugando la final. "Ojalá que sí, ojalá que sí. Se la merece más que nadie. Hoy lo que corrió fue una cosa increíble. La calidad y el talento que sigue teniendo lo va a seguir manteniendo toda su vida. ¿Qué puedo agregar más de todo lo que ustedes saben que siento por él? Lo quiero mucho, quiero lo mejor siempre para él y ojalá que pueda jugar esa final", reiteró.
"Planteamos el partido para atacar y no sucedió, o sucedió muy pocas veces. Pero lo bueno que tiene este deporte y este juego es que todo lo que te imaginás puede pasar o no, porque depende del rival también. Y el rival hoy fue mejor y obviamente, vuelvo a repetir, tuvo una intensidad altísima en el primer tiempo", recalcó sus alabanzas hacia el Barça.
"Se vio en Balde, que tuvo que salir; se vio en Koundé, que tuvo que salir... O sea, el esfuerzo de ellos fue grandísimo. Para competir en los mejores lugares, tienes que competir de esta manera. Y creo que nos va a servir muchísimo para lo que viene", concluyó Simeone en su rueda.