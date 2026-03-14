'Cholo' Simeone: "El rendimiento colectivo está siendo superior"

Diego Pablo Simeone, entrenador del Atlético de Madrid. - Angel Perez Meca / AFP7 / Europa Press

MADRID, 14 Mar. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, ha dicho que "el rendimiento colectivo y grupal" de sus pupilos "está siendo superior" en este tramo de la temporada, comparándolo con el de los meses previos, tras haber vencido por 1-0 al Getafe CF en la jornada 28 de LaLiga EA Sports.

"Están trabajando muy bien todos. Hay mucha gente detrás de todo lo que pasa en los partidos y hay mucho esfuerzo de parte de todos para que los chicos puedan dar el máximo. A veces es difícil porque jugamos muy seguido, como lo estamos haciendo, pero creo que el rendimiento colectivo y grupal está siendo superior", dijo el 'Cholo' Simeone este sábado en rueda de prensa desde el Riyadh Air Metropolitano.

"Me quedo con el muy buen trabajo de todo el equipo, sobre todo el primer tiempo, que fue mucho mejor que el segundo. En el segundo pudimos haber hecho mejores cosas, pero el primer tiempo fue muy muy bueno. Pudimos habernos ido [al descanso] con más ventaja en el marcador y me pone muy contento ese rendimiento", aseguró el técnico colchonero.

Luego elogió a Nahuel Molina, autor del 1-0 con un derechazo lejano y a la escuadra. "Lo tiene, él tiene ese tipo de golpeos. Tuvo otra que la sacó bien el portero en el primer tiempo. Y lo tiene, lo tiene, claro que lo tiene, tiene un muy buen golpeo de media distancia", insistió.

Además, el 'Cholo' dio su versión de cómo había visto la expulsión del visitante Abdel Abqar tras pellizcar los genitales de Alexander Sorloth: "Primero el cuarto árbitro nos comentó que era al revés la situación y después... bueno, obviamente yo no vi las imágenes todavía. Y había sido como sucedió en el partido y el árbitro tomó esa decisión".

Por ello, Simeone no tardó en sustituir a Sorloth. "Entendíamos que tenía amarilla, que estaba ahí al límite de que cualquier falta el árbitro podía interpretar una doble amarilla. Entonces elegimos sacarlo para que obviamente todo siguiera con tranquilidad", argumentó.

Por otra parte alabó las paradas de Juan Musso. "Nos faltó esa contundencia que solemos tener. Nos faltó ese esprint final donde en el último pase podemos elegir mejor. Y bueno, ellos jugando con el 1-0 tuvieron situaciones de gol donde Juan estuvo fantástico", indicó.

"Nos quedamos, repito, con un primer tiempo espectacular y un segundo tiempo en el que tuvimos también para poder concretar y con un resultado que queríamos y necesitábamos", repitió el entrenador del Atleti antes de analizar el papel del centrocampista mexicano Obed Vargas.

"El chico jugó muy bien, se adaptó muy bien por ser su primer partido de titular. No venía teniendo continuidad y cumplió con un trabajo colectivo en lo que necesitaba el equipo defensivamente y ofensivamente muy bien. Después se fue cansando con el correr de los minutos, es normal porque no tenía minutos en su cuerpo. Y lo sacamos para refrescar con Marcos ese lugar", aludió finalmente a Marcos Llorente.