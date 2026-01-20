City y PSG pinchan a domicilio y el Arsenal sigue invicto

Kasper Hogh marca uno de los goles en el Bodo/Glimt-Manchester City - Fredrik Varfjell/NTB/dpa

El Bodo/Glimt ha sorprendido este martes al Manchester City (3-1) para conseguir su primera victoria en la Liga de Campeones 2025-26, en una séptima jornada de la fase de liga en la que el Arsenal ha afianzado su liderato y dado lustre a su pleno al derrotar al Inter de Milán en el Giuseppe Meazza (1-3) y en la que el Paris Saint-Germain ha caído en el último momento ante el Sporting de Portugal (2-1).

En tierras noruegas, los de Pep Guardiola, con bajas pero con hombres como Rodri, Erling Haaland o Phil Foden en el once, vieron cómo en apenas dos minutos el modesto Bodo le endosaba un golpe letal. Kasper Hogh abrió la lata de cabeza después de un centro de Ole Didrik Blomberg (min.22), que volvió a asistir poco después al delantero danés para establecer un 2-0 con el que se llegó al descanso (min.24).

Tras un gol anulado por fuera de juego, la parroquia local enloqueció al poco de reanudarse el partido cuando Jens Petter Hauge aprovechó la permisividad de la defensa 'citizen' para plantarse en la medialuna del área y sacar un zurdazo directo a la escuadra de Gianluigi Donnarumma (min.58).

El City respondía inmediatamente con el gol de Ryan Cherki, pero la reacción se veía frenada por la infantil expulsión del español Rodri Hernández, que vio dos amarillas en menos de un minuto por dos agarrones por detrás. En inferioridad, los 'sky blue' se mostraron incapaces de darle la vuelta al choque y encajaron una derrota que podría complicarles el 'Top 8'.

También saltó la sorpresa en Lisboa, donde un gol de Luis Suárez, el segundo del colombiano esta noche, en el minuto 90 hizo hincar la rodilla al actual campeón de Europa, el PSG (2-1), que desciende a la quinta plaza tras ser incapaz de vencer en tres de las últimas cuatro jornadas.

Después de una primera parte sin goles, en la que los de Luis Enrique se mostraron netamente superiores e incluso vieron puerta con un gol de Warren Zaïre-Emery que se anuló posteriormente por falta previa, el exjugador del Granada y el Almería batió sin problemas a un Lucas Chevalier que ofreció muchas dudas.

Era el minuto 74, pero solo cinco después Khvicha Kvaratskhelia salió al rescate con un chut teledirigido a la escuadra. Siguió apretando el PSG, aunque contra todo pronóstico apareció de nuevo Suárez para aprovecharse de un nuevo error del guardameta francés, que no blocó el remate previo y dejó el balón muerto para la llegada del sudamericano.

Mientras, el Arsenal es todavía más líder al cosechar ante el Inter (1-3) su séptimo triunfo en siete encuentros. En el minuto 10, Gabriel Jesus cazó un rechace tras un primer disparo de Jurriën Timber para inaugurar el marcador, y aunque Petar Sucic, con un misil directo a la escuadra, igualó la contienda ocho minutos después, el brasileño volvió a aparecer al recoger otro balón repelido por el larguero cuando se sobrepasaba la primera media hora.

Ya en la segunda mitad, los italianos se lanzaron a por el empate, pero fue Viktor Gyökeres el que se encargó de finiquitar el choque con un contraataque que finalizó él mismo poniendo el balón en la esquina superior de la portería 'nerazzurra'. Con este resultado, que supone su tercera derrota consecutiva en la fase, el Inter se cae los puestos de privilegio hasta la novena posición.

Por su parte, el Tottenham se aupó al cuarto puesto a costa del Borussia Dortmund (2-0) y dio una vida extra a su técnico, el cuestionado Thomas Frank. Los 'Spurs' abrieron fuego al cuarto de hora con un gol del Cuti Romero. La expulsión de Daniel Svensson por un plantillazo en la rodilla de Wilson Odobert dejó a los alemanes con diez en el minuto 24, y Dominic Solanke incrementó en el 37 una renta que sería definitiva para el conjunto inglés.

Además, el Olympiacos se enganchó a la lucha por los 'Playoffs' después de superar al Bayer Leverkusen (2-0) con goles de Costinha y Mehdi Taremi, igual que el Brujas, al vencer a domicilio al colista Kairat Almaty (1-4). Por último, el Copenhague, con uno menos desde el minuto 35, y el Nápoles empataron (1-1) y cierran ahora los últimos puestos de acceso a la eliminatoria previa a octavos.