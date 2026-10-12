Clarence Seedorf, nuevo entrenador del Corinthians brasileño

Archivo - Clarence Seedorf - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID 12 Oct. (EUROPA PRESS) -

El neerlandés Clarence Seedorf se convirtió este domingo en nuevo entrenador del Corinthians brasileño, con contrato hasta 2027, para retomar su carrera en los banquillos tras un largo parón.

"El Sport Club Corinthians Paulista ha fichado a Clarence Seedorf como entrenador de su equipo masculino de fútbol. El técnico neerlandés de 50 años se une al Timão con un contrato válido hasta finales de 2027", dijo el comunicado oficial.

Seedorf, que hizo una carrera de leyenda como jugador sobre todo de Ajax, Real Madrid y AC Milan, llevaba sin entrenar desde que fue destituido en la selección de Camerún en 2019. Antes, dirigió al Milan, el Shenzhen chino y el Deportivo de A Coruña.

"Aceptar este reto es un honor, pero también una gran responsabilidad. Estoy aquí para darlo todo y construir un equipo que luche por cada balón, cada minuto, cada victoria", declaró el nuevo entrenador del Corinthians, quien jugó en Botafogo de Río de Janeiro antes de retirarse como futbolista en 2013.