Clàudia Pina renueva con el Barça Femení hasta 2029

La delantera del Barça Femení Clàudia Pina tras renovar hasta 2029 - GERMAN PARGA/FCB

BARCELONA, 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

La delantera española Clàudia Pina y el Barça Femení han alcanzado un acuerdo para la renovación de la futbolista hasta el 30 de junio de 2029, asegurando así la continuidad de una de las jugadoras más determinantes del conjunto blaugrana tras una temporada de clara consolidación de la futbolista en la élite del fútbol femenino.

La futbolista nacida en Montcada i Reixac, campeona de todos los títulos posibles con el club, firmó su nuevo contrato en un acto al que asistieron el presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, el directivo responsable del fútbol femenino, Xavier Puig, y el director deportivo del Barça Femení, Marc Vivés.

Pina, máxima goleadora de la última Liga de Campeones, ha sido una de las jugadoras que más ha evolucionado en el último curso. Tras varias temporadas formando parte de la rotación ofensiva, el pasado ejercicio se convirtió en una pieza clave para el técnico Pere Romeu, firmando 24 goles, con 10 de ellos en la Champions, competición que terminó como máxima anotadora.

"Al final estoy en mi casa, donde siempre he sido feliz, así que espero que siga siendo así. El Barça es el club de mi vida, siempre lo he dicho, así que estoy muy feliz de poder continuar aquí", aseguró la atacante a los medios del club tras estampar su firma en el nuevo contrato.

La delantera se mostró ambiciosa de cara al futuro inmediato del equipo. "El Barça siempre ha estado arriba, así que espero que sigamos ganando títulos y luchando por ellos siempre. Es un equipo supercompetitivo en el que aprendo cada día porque estoy rodeada de las mejores jugadoras que puede haber, así que feliz de seguir compitiendo y ojalá vengan muchos títulos", añadió.

Pina también restó protagonismo a los reconocimientos individuales, como el Balón de Oro, priorizando los éxitos colectivos. "Estar en este club te facilita que te vean desde fuera y poder optar a premios individuales, pero lo importante, como siempre decimos, son los títulos colectivos, porque después los otros vienen solos. Hay que seguir trabajando, intentaré siempre ayudar al equipo en lo que pueda, mejorar y ser mejor cada día", subrayó.

La internacional española recordó además el camino recorrido hasta consolidarse en el primer equipo. "Han sido muchos años de soñar, pero también de trabajar. Ha habido momentos y temporadas no tan buenas, incluso tuve que salir cedida un año, así que también ha sido difícil. Todo eso hace que a día de hoy lo valore aún más y esté muy feliz de poder estar aquí", reconoció.

Pina ha mostrado una progresión constante desde su regreso al club tras su cesión al Sevilla en la temporada 2020/21 y, ya con el dorsal '9', se ha consolidado como una de las grandes goleadoras del continente. Hasta la fecha acumula 191 partidos oficiales con el primer equipo, en los que ha anotado 86 goles y ha repartido 49 asistencias.

Con 24 años, la delantera tiene aún margen para seguir ampliando un palmarés que ya suma 23 títulos, entre ellos tres Ligas de Campeones, seis Ligas F y cinco Copas de la Reina, y seguirá defendiendo la camiseta del club de su vida, al menos, hasta 2029.