Clàudia Pons: "El bronce del Mundial nos inspira a seguir creciendo día a día"

MADRID, 28 Dic. (EUROPA PRESS) -

La seleccionadora española femenina de fútbol sala, Clàudia Pons, ha asegurado que el bronce logrado en el Mundial de Filipinas es un logro "histórico" y les "inspira a seguir creciendo día a día", y espera que sus jugadoras puedan empezar de la mejor manera en octubre de 2026 la clasificación para el Europeo de 2027.

"2025 ha sido un año histórico para nuestra selección. Hemos conseguido el bronce en el primer Mundial femenino de fútbol sala, un hito que nos enorgullece y que nos inspira a seguir creciendo día a día", señaló en declaraciones a la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), en las que hizo balance de lo ocurrido este año y en las que atisbó lo que ofrecerá 2026.

Entre el 21 de noviembre y el 7 de diciembre, España participó en el primer Campeonato del Mundo de la historia del fútbol sala femenino, disputado en Filipinas; la selección dirigida por Pons cayó en semifinales frente a Brasil, pero posteriormente se impuso en el duelo por el tercer puesto a Argentina.

En el horizonte, el combinado español tiene ya el Europeo de 2027, en el que tratará de volver a proclamarse campeón después de ganar las tres ediciones disputadas hasta el momento. "Mirando al futuro, en 2026 seguiremos trabajando con la misma ilusión para afrontar los nuevos retos que nos esperan, como es la clasificación para el próximo Europeo, donde queremos contar con vuestro apoyo y así seguir escribiendo juntos la historia del fútbol sala femenino", finalizó.