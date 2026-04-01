Claudio Giráldez renueva con el RC Celta hasta 2028

Archivo - Claudio Giraldez, RC Celta de Vigo - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press - Archivo
MADRID 1 Abr. (EUROPA PRESS) -
El entrenador español Claudio Giráldez firmó este miércoles una renovación de contrato hasta 2028 para dar continuidad a "un proyecto que sigue ilusionando cada temporada".
"El Celta ha alcanzado un acuerdo con Claudio Giráldez para la renovación de su contrato como entrenador del primer equipo hasta junio de 2028, consolidando la continuidad de un proyecto que sigue ilusionando cada temporada. Con este acuerdo, el Celta y Claudio Giráldez siguen creciendo de la mano por un camino que seguro marcará historia en el club", anunció el equipo celeste.
El preparador gallego llegó a Vivo en marzo de 2024 y ha sabido sufrir junto al Celta para disfrutar esta temporada con la Liga Europa y la Liga. "La apuesta del club por el técnico gallego se ha traducido en una trayectoria impecable desde marzo de 2024 cuando asumió el banquillo celeste", añade la nota de este miércoles.
El regreso a competición europea, donde están inmersos en cuartos de final, la pelea en zona noble de la Liga y la buena relación del equipo con Balaídos hacen que la directiva celeste siga confiando en Giráldez. Además, desde el Celta valoran la "apuesta firme por A Madroa" por parte de un cuerpo técnico "de la casa".