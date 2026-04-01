Iago Aspas sufre una lesión leve en el tendón de Aquiles

Real Betis - RC Celta - Joaquin Corchero / AFP7 / Europa Press

MADRID 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

El jugador del RC Celta Iago Aspas tiene una lesión en el tendón de Aquiles de la pierna izquierda, que sufrió en el entrenamiento del martes y anunció este miércoles el conjunto gallego.

"El canterano celeste sufre una tendinopatía leve en el tendón de Aquiles de su pierna izquierda", apuntó el equipo de Vigo, que publicó en su web el parte sobre la lesión.

Aspas se perderá posiblemente el regreso a la competición después del parón por selecciones, que medirá al Celta con el Valencia en Mestalla el próximo domingo a las 16.15.

Para el de Moaña supone el primer revés en una temporada regular y sin lesiones, que estaba destacando en un Celta que inicia el tramo decisivo del curso en cuartos de final de la Liga Europa y en la pelea por la zona europea de la tabla de la Liga.