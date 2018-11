Claudio Ranieri, nuevo entrenador del Fulham

Publicado 14/11/2018 15:03:58 CET

LONDRES, 14 Nov. (Reuters/EP) -

El italiano Claudio Ranieri ha sido nombrado este miércoles nuevo técnico del Fulham para reemplazar al serbio Slavisa Jokanovic, después de que el equipo londinense solo haya logrado una sola victoria en 12 partidos de la Premier, una dinámica que ha llevado a que el presidente del club, Shahid Khan, tomara esta decisión "correcta" en el "momento adecuado".

"No estaba previsto tener que hacer el anuncio del despido de Slavisa y desearía que las circunstancias fueran distintas para no tener que hacerlo. Pero nuestro camino esta temporada me ha llevado a tomar lo que sé que es la decisión correcta, en el momento adecuado, para nuestros jugadores, el club y nuestros seguidores", confesó Khan este miércoles.

Ranieri llega al Fulham después de ganar el título de la Premier League en 2106 con el Leicester City, del que fue despedido la temporada siguiente, y, más recientemente, entrenar al Nantes, equipo de la Ligue 1. El técnico de 67 años ha trabajado en el Valencia y el Atlético de Madrid en España, la Juventus, la Roma y el Inter de Milán en Italia y también tuvo un período de cuatro años en Inglaterra con el Chelsea.

"Hacer un cambio sin tener la respuesta correcta o el plan correcto no era una opción, por lo que tener a alguien del calibre de Claudio listo para aceptar nuestro desafío fue reconfortante pero, sobre todo, esencial", confesó el presidente del Fulham.

Shahid Khan confirmó que Ranieri "está listo" para dirigir al Fulham y darle la vuelta a los malos resultados de esta temporada en la Premier League, después de que ascendieran a través del 'playoff'. "Su reciente trabajo con el Leicester City es literalmente legendario, y luego te fijas en la experiencia de Claudio con el Chelsea y los grandes clubes de toda Europa, y es bastante evidente que damos la bienvenida a un extraordinario técnico al Fulham", concluyó.