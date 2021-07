La CNMC insta a la RFEF a modificar su propuesta de comercialización de la Primera RFEF

MADRID, 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Nacional del Mercado de la Competencia (CNMC) ha instado a la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) a que "modifique su propuesta para la comercialización de los derechos audiovisuales" de la Primera RFEF, la tercera categoría, en España, Europa y en los mercados internacionales de las temporadas 2021 a 2024.

Según indicó este viernes el organismo en nota de prensa, después de "analizar el contenido de la propuesta" del ente que preside Luis Rubiales, ha concluido que "incumple algunos aspectos establecidos en el Real Decreto-ley 5/2015 que regula los derechos audiovisuales de retransmisión del fútbol profesional".

Entre los cambios, la CNMC "vuelve a instar" a la RFEF a que adecúe su propuesta de comercialización en aspectos como "limitar las facultades que le han sido otorgadas a la comercialización conjunta de los derechos audiovisuales incluidos en el ámbito de este real decreto-ley" o "eliminar la mención a la titularidad de derechos que no tiene reconocidos".

Además, le solicita no incluir "oportunidades y obligaciones comerciales relativas a la publicidad que no se encuentran amparadas por la norma jurídica de aplicación y que resultan injustificadas y contrarias al principio de libertad de empresa" ni "las reservas de derechos, derechos no exclusivos, derechos incluidos, derechos reservados, otros derechos, etc., que no se justifican".

También debe reformar "aquellos aspectos señalados en el informe contrarios a los principios de publicidad, transparencia, competitividad y no discriminación en el proceso de adjudicación de los derechos" y eliminar "restricciones técnicas que pretenden ofrecer un producto de inferior calidad y que no se justifican suficientemente".

"La CNMC recuerda que la Propuesta de comercialización presentada por la RFEF estará sujeta a los artículos 1 y 2 de la Ley 15/2007, de Defensa de la Competencia (LDC), y a los artículos 101 y 102 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), en todos aquellos aspectos que excedan el amparo recogido en el Real Decreto-ley 5/2015", remarcó la comisión.