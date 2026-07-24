El COI no investigará a Infantino por sus vínculos con Trump y el 'caso Balogun'

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, con la copa del mundo en la final del Mundial - Tom Weller/dpa

LONDRES, 24 Jul. (dpa/EP) -

El Comité Olímpico Internacional (COI) no investigará las acusaciones de que el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, infringió las normas olímpicas sobre neutralidad política en sus relaciones con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

La organización de derechos humanos FairSquare anunció a principios de este mes que había presentado una denuncia ante el COI en relación con Infantino, en la que se hacía referencia a la decisión de la FIFA de aplazar la sanción de un partido del delantero estadounidense Folarin Balogun en el Mundial, después de que el presidente Trump pidiera personalmente a Infantino que revisara la tarjeta roja vista en el partido de dieciseisavos de final ante Bosnia y Herzegovina.

Infantino es miembro del COI, pero un portavoz de la organización afirmó que, dado que la denuncia se centraba en las decisiones y la gobernanza de la FIFA, su Comisión de Ética concluyó que no tenía competencia para investigar. "La Comisión de Ética del COI analizó exhaustivamente la denuncia presentada por FairSquare", declaró un portavoz.

"La comisión observó que, de conformidad con la Carta Olímpica, cada federación internacional mantiene su independencia y autonomía en su gobernanza. El ámbito de aplicación del Código Ético del COI respecto a las federaciones internacionales y sus responsables se limita específicamente a sus relaciones con el COI", añadió.

Además, explicó que la denuncia se refiere "únicamente a las decisiones de la federación sobre su gobernanza y su gestión, incluidas sus relaciones con el gobierno, y a la aplicación por parte de la federación de las normas de su deporte", aspectos que "quedan fuera del ámbito de aplicación del Código de Ética del COI".

"Por consiguiente, la denuncia queda fuera de la jurisdicción de la Comisión de Ética del COI. Se ha informado de ello a FairSquare. Al margen de esta denuncia, tal y como se reafirmó en la reciente sesión del COI, el COI proseguirá con sus esfuerzos por reforzar la buena gobernanza en todo el Movimiento Olímpico y por promover una mayor claridad en cuanto a las funciones, responsabilidades y rendición de cuentas respectivas de sus organizaciones constituyentes", concluyó.

FairSquare presentó por separado otra denuncia contra Infantino ante la sala de investigación del Comité de Ética de la FIFA el pasado mes de diciembre. Dicha denuncia se refería a cuatro casos en los que, según FairSquare, Infantino expresó públicamente su apoyo a las acciones y políticas del presidente Trump.

También solicitó que la Comisión de Ética investigara el papel de Infantino en la decisión de crear el Premio de la Paz de la FIFA y la decisión de otorgárselo al presidente Trump durante el sorteo del Mundial de 2026, así como la conformidad de dichos procesos con las normas de procedimiento de la FIFA.

FairSquare declaró a principios de este mes que había recibido un acuse de recibo de su denuncia por parte de la Comisión de Ética de la FIFA, pero que desde entonces no había recibido más información. Dicha denuncia se presentó antes de que se desatara la polémica en torno al caso Balogun.

La Comisión Disciplinaria de la FIFA anunció el 5 de julio que se había suspendido la sanción automática de un partido impuesta al delantero del Mónaco. El presidente Trump reveló al día siguiente que había presionado personalmente a Infantino para que revisara la decisión.

Infantino insistió en que los comités de la FIFA actuaban con independencia, pero el Comité Disciplinario no ha dado ninguna explicación sobre las circunstancias concretas que motivaron el aplazamiento de la sanción. El diario The Times informó de que el presidente del comité, Mohammad Al Kamali, había tomado la decisión por su cuenta.

La UEFA emitió un comunicado en el que calificaba la decisión sobre Balogun de "sin precedentes, incomprensible e injustificable". Al parecer, su presidente, Aleksander Ceferin, no asistió a la final del pasado domingo en señal de protesta por este asunto y por otras serias dudas respecto a la gestión de la FIFA.