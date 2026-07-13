Concluye la tercera temporada de los 'Talleres de Reminiscencia a través del fútbol' de Fundación LaLiga. - LALIGA

MADRID, 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

La semana pasada concluyeron los 39 'Talleres de Reminiscencia basados en el fútbol' previstos para la temporada 2025-26, una iniciativa impulsada por Siempre Futbolistas FEAFV y la Fundación LaLiga y en la que se han desarrollado 39 nuevos talleres con más de 700 participantes.

Esta edición ha supuesto la tercera temporada de colaboración entre ambas entidades, consolidando un proyecto que utiliza el fútbol como herramienta para estimular la memoria, fomentar la interacción social y mejorar el bienestar emocional de las personas mayores.

Durante este curso, un total de 39 residencias, centros de día para personas con alzhéimer y centros de recuperación psicosocial han acogido estos talleres, dirigidos a personas mayores con o sin deterioro cognitivo, daño cerebral o problemas de salud mental.

Cada uno de los talleres ha constado de 12 sesiones, lo que supone un total de 468 jornadas desarrolladas a lo largo de la temporada. A través de diferentes actividades didácticas, los participantes han trabajado la recuperación de recuerdos vinculados a la infancia, la juventud y la vida adulta utilizando el fútbol como elemento evocador.

Estas sesiones se han complementado con experiencias como visitas a estadios, ciudades deportivas y museos de clubes de fútbol, así como al museo Legends, que alberga una de las mayores colecciones interactivas dedicadas a la historia del fútbol, con más de 600 piezas originales.

Las actividades han sido dirigidas por embajadores de las asociaciones de veteranos que integran la organización Siempre Futbolistas FEAFV, en su mayoría exfutbolistas profesionales, cuya implicación ha contribuido a crear un ambiente cercano y participativo para los más de 700 beneficiarios que han formado parte del proyecto durante esta temporada.

Tras el primer ciclo celebrado hasta febrero de 2026, los últimos 19 'Talleres de Reminiscencia basados en el fútbol' de la temporada se han desarrollado en Madrid, Barcelona, Las Palmas de Gran Canaria, Valladolid, Gijón, Bilbao, Logroño, La Línea de la Concepción, Castellón de la Plana, Alboraya (Valencia), Las Rozas (Madrid), San Sebastián, Beasain (Guipúzcoa), Valencia, Pamplona, Salamanca y Boadilla del Monte (Madrid).

El proyecto ha contado, además, con la colaboración de numerosos clubes y sus asociaciones de veteranos, permitiendo a los participantes conocer algunos de los estadios más emblemáticos del fútbol español como el Riyadh Air Metropolitano, el Municipal de Santo Domingo, Las Gaunas, el Reale Arena, San Mamés, el José Zorrilla, Abanca Balaidos, el José Rico Pérez, el Cartagonova, el Martínez Valero, La Rosaleda, Mestalla, el RCDE Stadium, el Estadio de Gran Canaria, El Molinón, el Ciutat de Valencia, El Sadar o el Helmántico.

Asimismo, los talleres han contado con la participación de destacadas leyendas del fútbol español, como Andoni Goikoetxea, Jan Urban, Vlado Gudelj, Alberto 'Bixio' Górriz, Miguel Tendillo, Daniel Carnevali, Dani Solsona, Pepe Carcelén, Paco Castellano, Daniel Ruiz Bazán 'Dani' o Luiz Pereira, entre muchos otros.

Roberto Solozábal, presidente de Siempre Futbolistas FEAFV, ha destacado que: "Con esta tercera temporada hemos comprobado que el proyecto sigue creciendo y llegando cada vez a más personas. La colaboración con la Fundación LaLiga nos ha permitido consolidar una iniciativa que ya forma parte de la actividad de muchas de nuestras asociaciones y que demuestra el enorme potencial del fútbol como herramienta para mejorar la calidad de vida de las personas mayores".

Por su parte, Olga de la Fuente, directora de la Fundación LaLiga, ha señalado que alcanzar una tercera temporada juntos demuestra que este proyecto genera un impacto real y sostenible. "Hemos visto cómo el fútbol es capaz de despertar recuerdos, fortalecer vínculos y crear espacios de encuentro que mejoran el bienestar de los participantes. Para la FUNDACIÓN LALIGA es un orgullo seguir impulsando iniciativas que ponen el poder transformador del deporte al servicio de las personas", añadió.