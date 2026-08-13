CONMEBOL y Federación Colombiana donan un millón de dólares para la reconstrucción por el terremoto en Colombia

Labores de rescate tras el terremoto en Colombia - COLPRENSA / Xinhua News / Europa Press / ContactoP

MADRID 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Confederación Sudamericana de Fútbol (CONMEBOL) y la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) anunciaron este jueves conjuntamente una donación de un millón de dólares (más de 860.000 euros) para apoyar las labores de reconstrucción tras el devastador terremoto que afectó recientemente a Colombia.

"En momentos de dolor y dificultad, la familia del fútbol sudamericano reafirma su compromiso y extiende una mano solidaria al pueblo colombiano, acompañando a las familias y comunidades afectadas por esta emergencia", señaló la CONMEBOL en un comunicado.

El organismo apuntó que esta contribución económica será canalizada a través de la campaña 'Colombia, un solo corazón', que lidera la Primera Dama de la República de Colombia, Ana Lucía Pineda. "Con esta acción, la CONMEBOL y la FCF ratifican que el fútbol trasciende las canchas y permanece cerca de su gente, especialmente en los momentos más difíciles", subrayaron.

"Asimismo, ambas instituciones hacen un llamado a la comunidad deportiva internacional, clubes, aliados estratégicos y aficionados a continuar apoyando las iniciativas de recolección de fondos e insumos impulsadas para atender esta emergencia", sentenció la CONMEBOL.

Las autoridades de Colombia elevaron este jueves a 273 los muertos y más de 3.800 los heridos por el seísmo de 7,4 en la escala de Ritcher registrado a principios de esta semana en el noroeste del país latinoamericano.