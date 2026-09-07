La Copa del Mundo inicia un viaje de celebración con los aficionados de la selección por toda España

Archivo - Luis de la Fuente, seleccionador nacional masculino de fútbol, en la celebración por el Mundial 2026. - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) compartirá con los aficionados de todo el país el trofeo conquistado por la selección española en el Mundial celebrado en Estados Unidos, México y Canadá este verano, como protagonista de una exposición con el título 'Reyes del Mundo'.

Según un comunicado, las primeras paradas serán Andalucía y Asturias, en un camino paralelo a la selección campeona del mundo. España se enfrentará a Croacia el 29 de septiembre en el Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán de Sevilla, en la Liga de Naciones; y el 3 de octubre, frente a Chequia en el Carlos Tartiere de Oviedo. Así, la exposición 'Reyes del Mundo' y la Copa del Mundo estarán en Málaga, Sevilla y Oviedo.

"Será el punto de partida de un recorrido cuyas fechas y lugares se irán confirmando en las próximas semanas pero que se inicia con la vocación por parte de la RFEF de llevar el éxito de la selección española a todos sus aficionados, partícipes y protagonistas en el triunfo de España en la Copa Mundial de la FIFA 2026", concluyó el comunicado de la federación.