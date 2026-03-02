Copete, operado de su lesión de menisco de la rodilla izquierda

El central del Valencia José Copete durante un partido - Ivan Terron / AFP7 / Europa Press

MADRID 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

El defensa del Valencia José Manuel Arias Copete pasó este lunes por el quirófano para someterse a una intervención en la lesión sufrida en su rodilla izquierda y que le impedirá jugar lo que resta de temporada, según confirmó el conjunto valencianista.

El central fue operado a cargo del cirujano ortopédico Ignacio Muñoz Criado y bajo la supervisión del doctor Pedro López, jefe de los servicios médicos del Valencia CF, y permanecerá ingresado en las próximas horas en este centro hospitalario para control clínico evolutivo.

El Valencia CF informó la semana pasada que Copete, uno de los dos centrales titulares del técnico Carlos Corberán, tendría que pasar por el quirófano debido a una lesión meniscal en la rodilla izquierda sufrida durante la derrota por 2-1 ante el Villarreal CF en la jornada 25 de LaLiga EA Sports 2025-26.