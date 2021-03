Coudet: "Hay que creer y proponer ante el Real Madrid"

MADRID, 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del RC Celta, Eduardo Coudet, ha asegurado que ante el Real Madrid, al que se enfrentan este sábado en Balaídos (16.15 horas), deben "hacer mejor las cosas" que en el partido de la primera vuelta de LaLiga Santander, en el que cayeron por 2-0, y ha indicado que el once que plantee el técnico blanco "no" cambiará su "pensamiento o manera de jugar".

"Queremos ganar todos los partidos, a veces lo podemos hacer y otras no, pero la intención siempre está. Tendremos que hacer mejor las cosas que en el primer partido para quedarnos con los tres puntos. En la primera vuelta hicimos un gran juego, pero no alcanzó; un mano a mano nuestro que no pudimos definir acabó en la apertura del marcador para ellos. Eso es lo que no puedes permitir", declaró en rueda de prensa.

Por ello, apeló a "animarse y creer". "Creo que podemos hacer las cosas bien. Ganar un partido ante un rival como este cobra otra trascendencia, pero para el objetivo que tenemos nosotros, todos los partidos valen tres puntos. Ojalá nos salgan las cosas bien y podamos dejar los tres puntos en casa", indicó.

Además, el 'Chacho' explicó que no piensan en qué once sacará Zidane, que "pondrá a los que mejor tenga a disposición". "Tiene una plantilla extraordinaria y, juegue quien juegue, vamos a jugar con el Real Madrid. No va a cambiar nuestro pensamiento o nuestra manera de jugar", afirmó.

"Tenemos que ver qué van a hacer; vienen utilizando otro sistema de juego y tienen grandísimos jugadores que se pueden adaptar al sistema que disponga su entrenador. No sabemos si se va a presentar con tres centrales, que le ha dado buenos resultados. Nos vamos a enfrentar a un equipo de una gran jerarquía, con un gran entrenador y que tiene un muy buen presente. Pero estamos en casa y preparamos los partidos para ganar", prosiguió.

Sobre el duelo, reiteró que esperan que "el margen de error sea mínimo". "Vamos a intentar proponer, tratando de minimizar errores para que tengan las mínimas ocasiones", dijo, recordando que el conjunto blanco sigue luchando por el campeonato. "Tiene una necesidad mayor de ganar, no porque no tenga que ganar siempre, sino porque en esta etapa del torneo tienen menos margen para perder puntos", expresó.

"A lo mejor nuestro problema es que no sabemos encerrarnos atrás y salir a la contra, no nos hemos preparado para eso. Es medirse con un rival de mucha jerarquía. Vamos a tratar de hacer lo imposible para quedarnos con los tres puntos", continuó.

Además, confirmó que Emre Mor no estará todavía con el equipo porque todavía tiene que pasar "una PCR más" y no saben cómo se encuentra físicamente, y se rindió a la calidad de Iago Aspas, reconociendo que "no" le "preocupa para nada" que lleve varias jornadas sin marcar. "Es un jugador importantísimo, trascendental para nosotros. Si me dices que de aquí a mil días no va a hacer un gol, lo pondría en todos los partidos sin dudarlo", señaló.

"Me encantaría ver a Iago en la selección, porque quiero que esté feliz y se sienta de la mejor forma. El entrenador sabrá por qué toma las decisiones que toma. Tenemos un jugador que está a la altura de jugar con la selección de España. Cuestionar las decisiones de otro entrenador no es mi lugar. Luis Enrique no discute que esté a la altura de la selección, pero tiene que decidir", añadió sobre la última lista de 'la Roja'.

Por último, Coudet reconoció que no entiende muy bien las críticas a las que está sometido Zidane. "Convivimos con las críticas jugadores y entrenadores. Está ocupando un lugar de una dimensión más que importante, la exposición a las críticas es mayor. Estamos en presencia de un entrenador con una jerarquía enorme. Lo debe tomar hasta como algo natural", manifestó.