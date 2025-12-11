Courtois: "Hemos demostrado que no somos un equipo muerto y que estamos con el míster"

Thibaut Courtois, Real Madrid CF - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press

MADRID 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

El portero del Real Madrid Thibaut Courtois apuntó que la actuación de los blancos este miércoles en la derrota ante el Manchester City "demuestra" que no son un "equipo muerto" y que están con su entrenador, un Xabi Alonso en el punto de mira por la mala racha de resultados que no terminó contra los ingleses.

"No merecimos perder, era un partido igualado, con muchas ocasiones. Empezamos bien el partido, y en el 1-1 es un poco fallo mío, el despeje no es bueno. Justo después viene un penalti, y de repente vas perdiendo 1-2 cuando éramos el mejor equipo. Ellos crecen, tienen una doble ocasión y en la segunda parte empezaron mejor", dijo en zona mixta en el Santiago Bernabéu.

"Al final, cogemos el ritmo del partido y pudimos haber empatado, pero es un poco la dinámica en la que estamos, que el balón no quiere entrar, que las cosas no están saliendo como deben", añadió un Courtois que entendió la baja de Mbappé. "Ayer no pintaba que iba a jugar, y hoy ya el dijo que no podía. Dice mucho de él apoyarnos en el banquillo, pero es mejor que se pierda un partido que no diez. Tenemos lesiones graves y no queremos que vaya a más otros compañeros", afirmó sobre la fractura en un dedo del galo.

El meta belga reconoció que la racha no es buena, pero insistió en que la imagen fue otra, comparado con la derrota ante el RC Celta el domingo. "Es verdad que la racha no ha sido buena. Cuando solo ganas dos de ocho no es bueno, pero hoy se ha demostrado que el equipo estamos con el míster, que hemos reaccionado, que los jugadores hemos dado todo y hemos perdido ante un buen rival, que puede pasar", afirmó.

"Después de los ocho partidos está el tema complicado, todo el mundo está frustrado, pero vamos a tener que seguir y todo el mundo está a muerte con el míster y ganando el domingo es como se cambia la dinámica. Hemos defendido y atacado bien, hemos creado ocasiones. Hemos demostrado cómo tenemos que jugar, con la actitud, el compromiso colectivo, así es como vamos a ganar el domingo", añadió.

Además, Courtois explicó que los jugadores deben de asumir su responsabilidad. "La culpa la tenemos todos. Tenemos que mejorar, los que estamos en el campo somos nosotros. Tenemos una gran plantilla, al principio de temporada jugamos muy bien, tuvimos una buena racha, y es lo que tenemos que hacer", afirmó, "pensando en ganar" al Alavés y no en las consecuencias de una posible derrota.

"Hemos demostrado que somos un equipo unido que estamos detrás del míster y estamos luchando para cambiar esta dinámica. Tenemos que ganar el domingo para cambiar la dinámica, no podemos decir mucho hay que actuar en el campo. Nos hemos dejado la piel en el campo, hay jugadores que estaban al límite, todo el mundo está dando el máximo, porque hay muchas lesiones", dijo.

"El míster está tranquilo, pensando cómo mejorar el juego, la dinámica, y al final estamos en el Real Madrid, la presión, los nombres en la prensa, siempre va a haber. Nosotros no podemos estar mirando las tertulias. Es de lo que se va a hablar, pero hemos demostrado que no es un equipo muerto. No es la imagen del domingo", terminó.