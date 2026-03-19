Courtois, mes y medio de baja por una lesión muscular

El portero belga Thibaut Courtois, en un calentamiento del Real Madrid CF. - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press

MADRID, 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

El portero belga del Real Madrid Thibaut Courtois sufre una lesión muscular en el cuádriceps derecho y estará aproximadamente unas seis semanas de baja, perdiéndose el derbi ante el Atlético de Madrid de este domingo y el tramo decisivo de la temporada.

"Tras las pruebas realizadas hoy a nuestro jugador Thibaut Courtois por los Servicios Médicos del Real Madrid se le ha diagnosticado una lesión muscular en el recto anterior del cuádriceps derecho", informó el club en un comunicado.

El portero belga fue sustituido por Andriy Lunin en el descanso del partido de vuelta de los octavos de final de la Champions de este martes ante el Manchester City, debido a una sobrecarga en el aductor, y ahora se confirman los peores presagios con una lesión muscular grave.

El guardameta queda "pendiente de evolución", aunque el belga podría estar aproximadamente un mes y medio de baja, por lo que se pierde el derbi frente al Atlético de Madrid de este domingo en LaLiga EA Sports, la eliminatoria de cuartos de final de la Champions ante el Bayern de Múnich --el 7 de abril la ida y el 15, la vuelta-- y la ida de unas hipotéticas semifinales europeas contra PSG o Liverpool, si los blancos eliminan al conjunto bávaro.

Además, llegaría en duda al Clásico ante el FC Barcelona de la penúltima jornada de LaLiga EA Sports el 9-10 de mayo, encuentro que podría ser clave para la decisión del título doméstico siempre y cuando la distancia entre ambos clubes no sea amplia.