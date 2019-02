Cristiano lidera la escapada de la Juventus

Filippo Rubin/Lapresse via ZUMA / DPA

Publicado 10/02/2019 23:09:47 CET

MADRID, 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

El líder Juventus puso 11 puntos de diferencia con el segundo Nápoles después de ganar a domicilio (0-3) este domingo al Sassuolo en la jornada 23 del Calcio, liderados por Cristiano Ronaldo, mientras que el AC Milan guardó su posición 'Champions'.

El cuadro de Turín se libró de un penalti en contra a los tres minutos gracias al VAR y poco después, en un mal saque de portería del meta rival, Cristiano recogió el balón y el rechace de su disparo lo aprovechó Khedira en el 0-1.

En la reanudación marcó Cristiano, pero en fuera de juego, y se desquitó en un remate de cabeza a saque de esquina, a 20 minutos del final. El ex del Real Madrid completó su tarde redonda asistiendo en el 0-3 de Emre Can. La 'Juve', campeona de las últimas siete ligas, se escapa en once puntos de un Nápoles que había empatado el sábado ante la Fiorentina (0-0).

Por otro lado, el Milan venció (3-0) sin apuros y en casa al Cagliari, con los goles de Ceppitelli, en propia puerta, y Paqueta en los primeros 20 minutos. Piatek terminó con la goleada para los de Gennaro Gattuso, que siguen cuartos en esa lucha por volver a la Liga de Campeones.

Además, la jornada dejó la victoria (2-1) del Atalanta sobre el Spal para quedarse en puestos europeos; otro triunfo del Torino ante el Udinese por la zona noble; y el empate (1-1) entre Bolonia y Genoa, y la victoria del Frosinone sobre la Sampdoria (0-1).

--RESULTADOS DE LA JORNADA.

-Domingo.

Bolonia - Genoa 1-1.

Atalanta - Spal 2-1.

Torino - Udinese 1-0.

Sampdoria - Frosinone 0-1.

Sassuolo - Juventus 0-3.

AC Milan - Cagliari 3-0.

-Jueves.

Lazio - Empoli 1-0.

-Viernes.

Chievo - Roma 0-3.

-Sábado.

Fiorentina - Nápoles 0-0.

Parma - Inter Milán 0-1.

--CLASIFICACIÓN.

EQUIPOS J G E P GF GC PTS.

1 Juventus 23 20 3 0 49 15 63.

2 Nápoles 23 16 4 3 42 18 52.

3 Inter 23 13 4 6 32 16 43.

4 Milan 23 10 9 4 32 21 39.

5 Atalanta 23 11 5 7 50 31 38.

6 Roma 23 10 8 5 44 30 38.

7 Lazio 23 11 5 7 32 25 38.

8 Torino 23 8 10 5 28 22 34.

9 Sampdoria 23 9 6 8 39 30 33.

10 Fiorentina 23 7 11 5 33 25 32.

11 Sassuolo 23 7 9 7 34 36 30.

12 Parma 23 8 5 10 24 31 29.

13 Genoa 23 6 7 10 30 40 25.

14 SPAL 23 5 7 11 20 32 22.

15 Cagliari 23 4 9 10 19 34 21.

16 Udinese 23 4 7 12 18 31 19.

17 Bolonia 23 3 9 11 18 35 18.

18 Empoli 23 4 6 13 27 45 18.

19 Frosinone 23 3 7 13 17 43 16.

20 Chievo 23 1 9 13 19 47 9.